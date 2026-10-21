El director general del IMSS, Zoé Robledo, propuso un aumento salarial global de 8%, el cual se compone de 4% al salario tabular y 4% a prestaciones, superando por 1.2% la oferta anterior que había sido rechazada por el sindicato.

A pesar de este incremento, trabajadores del IMSS han desestimado la propuesta por considerarla insuficiente frente a su exigencia de un alza directa del 10%.

Como respuesta al descontento, continúan los bloqueos viales y plantones en distintas regiones del país. Además de que exigen mejoras en las condiciones laborales, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y la contratación de personal.

Trabajadores del IMSS rechazan aumento de 8% al considerarlo insuficiente

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció un aumento salarial global del 8% (superando la oferta previa del 6.8%):

4% directo al salario tabular (sueldo base).

4% en prestaciones, correspondiente al apoyo para el pago de renta de casa habitación

🚨Trabajadores del IMSS rechazan nueva oferta salarial y convocan a protesta en el Hospital Siglo XXI.



​Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que mantendrá sus jornadas de protesta y buscará la realización de un Congreso Extraordinario, tras rechazar la… https://t.co/vjGuAVf2BZ pic.twitter.com/46W3qKhb5g — Azucena Uresti (@azucenau) October 21, 2026

A pesar de que las autoridades sumaron a la propuesta un plan con compromisos como la basificación de casi 11 mil trabajadores sin plaza, programas contra el desabasto de medicamentos y la programación de más de 31 mil cirugías adicionales, los trabajadores rechazaron el acuerdo calificándolo como “raquítico” y “una burla”.

El vocero del movimiento, Rafael Soto Cruz (enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI), junto con representaciones en los estados, expresaron que la propuesta no responde al pliego petitorio.

Los trabajadores del IMSS exigen un incremento mínimo del 10% directo al salario tabular, rechazando que la mitad del ajuste se diluya en prestaciones.

Demandan convocar a este congreso dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para revisar las negociaciones y democratizar las decisiones de la cúpula sindical.

Denuncian fallas operativas graves, incluyendo desabasto de medicamentos, escasez de materiales quirúrgicos básicos e infraestructura deteriorada en clínicas y hospitales.

Tras rechazar aumento de 8%, trabajadores del IMSS mantienen sus protestas

Al considerar que la negociación no ha integrado sus reclamos centrales, los trabajadores del IMSS resolvieron sostener sus protestas en diferentes partes del país.

Mantienen la ocupación física de inmuebles, como la sede central del IMSS en Paseo de la Reforma y las oficinas sindicales en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Continúan las afectaciones a la circulación en vialidades estratégicas, como Paseo Tollocan en Toluca (frente al HGR 220), la avenida Tecnológico en Metepec (frente a la Clínica 251), y tramos de la autopista México-Pachuca.

Se convocaron marchas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI y protestas en estados como San Luis Potosí y Nuevo León, donde preparan contingentes para concentraciones nacionales.