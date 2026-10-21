Luego de varios días de protesta, Rafael Olivos dio por concluida la revisión salarial 2026 del IMSS, logrando un aumento del 8% y celebrando: “alcanzamos un nuevo acuerdo”.

Hoy informamos que alcanzamos un nuevo acuerdo que mejora de manera significativa el primer ofrecimiento salarial. Este pacto consiste en un aumento global del 8%. Rafael Olivos, secretario general del SNTSS

Con este mensaje, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) llamó a la “reconciliación sindical” y remarcó que el sector salud es mucho más que un grupo de personas.

Rafael Olivos también informó que, durante la realización de las mesas de negociación, se acordó realizar un plan de acción de inmediato para atender deficiencias del servicio.

Mensaje del secretario general del #SNTSS Dr. Rafael Olivos pic.twitter.com/VC5ZbsYVKz — Jorge Gaviño (@jorgegavino) October 21, 2026

Revisión salarial 2026 del IMSS: Así quedaron los sueldos

En su videomensaje, el líder sindical Rafael Olivos informó que, luego de una larga negociación, alcanzó un nuevo acuerdo de incremento salarial con el IMSS del 8%, dividido en dos partes:

4% directo al salario tabular

4% al concepto 11

Este aumento es el más alto con respecto a la inflación que se haya registrado en los últimos 20 años para los trabajadores del sector de salud.

Según el secretario general del SNTSS, la decisión se tomó luego de convocar a mesas de negociación el sábado pasado, lo que permitió llegar a medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores.

En ellas, los equipos del sindicato y del IMSS, encabezados por su director, Zoé Robledo, se abordaron todos los temas pendientes. Rafael Olivos, secretario general del SNTSS

Finalmente, hizo un llamado a la reconciliación de los trabajadores y el sindicato, refrendando que la fuerza de trabajo la conforman todas y todos sus 375 mil integrantes.

Marcha de trabajadores del IMSS (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Rafael Olivos informa implementación de un plan de acción para atender deficiencias

En el mismo mensaje, Rafael Olivos mencionó que en las mesas de trabajo realizadas junto al director del IMSS, Zoé Robledo, se trataron los temas que más preocupan a los trabajadores:

Equipamiento

Operación cotidiana

Abasto de insumos

Suministro de medicamentos

Plantillas

Condiciones laborales

En cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo y las necesidades operativas, se indicó que se revisaron las quejas y se pondrá en marcha de inmediato un plan de acción para corregir las deficiencias.