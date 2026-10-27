Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que desde hoy 27 de octubre de 2026, se comenzará a reflejar el incremento salarial pactado.

Asimismo, apuntó que será dentro de los próximos cuatro meses que médicos contratados en pandemia obtendrán la plaza base en el IMSS.

Aumento salarial para el IMSS iniciará hoy

En la conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum de hoy 27 de octubre de 2026, Zoé Robledo habló sobre el incremento salarial del IMSS, así como de los trabajadores que obtendrán su base tras haber sido contratados en pandemia.

Dentro de las exigencias que los trabajadores del IMSS dieron al gobierno federal en octubre, fue el incremento de su salario, situación que llevó a una aceptación del aumento del 8%.

Ante ello, Zoé Robledo informó que desde hoy 27 de octubre de 2026 y hasta mañana, trabajadores del IMSS obtendrán un aumento del 8% dividido en 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda de renta.

Con ello, Zoé Robledo apuntó que son 504 mil trabajadores activos que verán reflejado el aumento en su nómina.

El titular del IMSS también sostuvo que este aumento salarial tendrá la inversión de 5 mil 229.4 millones de pesos adicionales.

IMSS dará plaza base a más de 10 mil trabajadores contratados en pandemia

Zoé Robledo informó que además del aumento en el salario, el IMSS también dará plaza base a los trabajadores que fueron contratados en pandemia por la crisis del Covid-19.

El secretario apuntó que dentro del plan del IMSS pactado con Claudia Sheinbaum, está que dentro de los próximos 4 meses los trabajadores contratados en pandemia obtendrán su plaza base, como se les prometió.

Robledo explicó que esta cantidad equivale a 10 mil 939 trabajadores del IMSS que serán contratados.