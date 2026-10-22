Durante las protestas de este miércoles 21 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigieron sostener un diálogo en Palacio Nacional y descartaron realizar un llamado general a huelga.

Esto luego de señalar que representantes federales no han atendido sus demandas, además de que exigen sostener un diálogo con funcionarios de alto nivel.

Trabajadores del IMSS exigen reunión con funcionarios de alto nivel

Trabajadores del IMSS exigieron durante sus manifestaciones la oportunidad de sostener un diálogo directo en Palacio Nacional, tanto con la presidenta Sheinbaum como con directivos del sector salud.

Puntualmente, rechazaron entablar conversaciones con interlocutores sin facultad resolutiva, exigiendo ser atendidos por funcionarios de primer nivel con capacidad de negociación.

Trabajadores del IMSS exigen diálogo en Palacio Nacional y descartan ir a huelga (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Los trabajadores señalaron que sus demandas se han convertido en un tema federal, por lo que piden una mesa de diálogo con funcionarios que se encuentren en este nivel de atención.

Al hablar sobre si continuarán las protestas, representantes del movimiento afirmaron que las movilizaciones seguirán a lo largo de todo el país, pero no llamarán a una huelga general.

Indicaron que suspender el servicio médico generaría graves afectaciones a la población, razón por la cual han optado por manifestarse de forma activa sin llegar al paro de labores.

Dentro del pliego petitorio, los trabajadores demandan la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos y la inmediata convocatoria a un Congreso extraordinario.

Asimismo, la representación de los trabajadores señaló que los incrementos salariales anunciados por el director del IMSS, Zoé Robledo, carecen de validez legal.

Aseguran que no solo se trata de una decisión unilateral, sino que estos deben ser avalados mediante las instancias estatutarias correspondientes de la institución.

Por ello, advirtieron que recurrirán a las vías legales necesarias para revertir dichos aumentos, e insistieron en que la Secretaría de Gobernación intervenga para garantizar una salida institucional al conflicto.