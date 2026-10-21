El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su sindicato acordaron un incremento salarial global del 8%, tras una consulta donde la base trabajadora rechazó una propuesta inicial.

Este ajuste comprende un 4% directo al salario tabular y otro 4% destinado a la ayuda de renta, representando el incremento salarial más alto frente a la inflación en las últimas dos décadas.

El Sindicato del IMSS defendió el proceso como un logro del diálogo responsable, destacando que las mesas de trabajo atendieron de igual manera las deficiencias operativas y el suministro de medicamentos.

El sindicato del IMSS aceptó el acuerdo de incremento salarial global del 8% al considerarlo el más alto en 20 años

Tras la consulta del 14 de octubre en la que la base trabajadora rechazó un ofrecimiento inicial del 6.8%, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, presentó ante el Consejo Técnico de la institución la propuesta aprobada de un incremento salarial global del 8%.

La propuesta oficial contempla un 4% directo al salario tabular y un 4% destinado al concepto de ayuda para pago de renta de casa habitación.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aceptó el aumento destacando que se trata del más alto logrado en los últimos 20 años en relación con la inflación, la cual se situaba en 3.45%.

Luego de una negociación con autoridades federales, el Sindicato del IMSS anunció un acuerdo en el aumento del salario global de los trabajadores de la institución. Aseguran que fue una consulta democrática. #LasNoticiasDeFORO con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/PQVlKyraun — N+ FORO (@nmasforo) October 21, 2026

La representación del sindicato, encabezada por Rafael Olivos Hernández, aceptó el paquete económico y dio por concluida formalmente la revisión salarial 2026.

La cúpula sindical sostuvo que el acuerdo equilibra las aspiraciones de los trabajadores con la viabilidad financiera de la institución y demuestra el valor de la negociación responsable.

Además del aspecto salarial, el IMSS y el SNTSS acordaron un plan de acción inmediato para atender deficiencias hospitalarias, el cual incluye:

Basificación de 10,939 trabajadores eventuales contratados durante la emergencia por Covid-19.

Garantía de abasto en insumos de operación diaria, equipos médicos básicos y medicamentos.

Mantenimiento a la infraestructura física y la realización de 31,000 cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana.

Pese al acuerdo entre el IMSS y su sindicato, disidentes mantienen su protesta

A pesar de que la dirigencia del SNTSS dio por concluida la revisión al aceptar el 8%, sectores inconformes calificaron el nuevo arreglo de “inaceptable” y una “burla”, manteniendo sus protestas.

Consideran que el 4% directo al tabular no responde a sus necesidades y sostienen su exigencia de un 10% de incremento directo al salario tabular.

Exigen cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones de la institución. Sostienen que no fueron tomados en cuenta ni convocados a las mesas de diálogo entre el IMSS y la cúpula sindical.

Demandan la renuncia del secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, acusándolo de violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato, además de pedir la realización de un Congreso Nacional Extraordinario.

Los grupos disidentes acordaron mantener la toma de inmuebles institucionales, bloqueos en vialidades (como en la autopista México-Toluca) y la marcha desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Zócalo.