El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, descartó un aumento superior al 8% en el IMSS al advertir que ese es el “límite presupuestal”.

Señaló que la cifra propuesta representa el doble de la inflación y al mismo tiempo protege las finanzas del IMSS sin que se descuiden otros compromisos.

Cabe destacar que en el fondo de la negociación por el aumento salarial, se contempla un desglose técnico entre el sueldo tabular y una ayuda de renta libre de gravamen.

Rafael Olivos. Negocaciones IMSS. (Michelle Rojas)

Rafael Olivos descarta aumento superior al 8% en el IMSS; advierte que es el “límite presupuestal”

Frente al rechazo y las marchas de un grupo de trabajadores del IMSS contra el incremento salarial del 8%, el doctor Rafael Olivos advirtió que el monto ofrecido es el límite presupuestal.

Entrevistado por Juan Pablo Becerra, el secretario general del SNTSS explicó que el 8% supera por amplio margen la inflación actual y representa el mayor incremento en los últimos veinte años.

Sobre ello, Rafael Olivos sostuvo que la administración evaluó cuidadosamente los presupuestos de egresos e ingresos para evitar comprometer las finanzas generales del organismo público.

En ese sentido, apuntó que la prioridad absoluta es mantener la estabilidad operativa y garantizar que no se pongan en riesgo los compromisos financieros prioritarios de la dependencia.

Además, el líder sindical precisó que se busca destinar mayores recursos al flujo constante de medicamentos, la mejora de infraestructura hospitalaria y la atención oportuna de cirugías.

Aunado a lo anterior, descartó por completo que los servicios médicos sufran afectaciones, pues ratificó que las clínicas operan de manera ininterrumpida para toda la derechohabiencia.

Rafael Olivos explica propuesta del 8% en el IMSS

Al descartar la posibilidad de un aumento superior al 8% en el IMSS; Rafael Olivos explicó que la negociación salarial se compone de 2 rubros distintos aplicados desde hace décadas.

En torno al punto, el representante sindical señaló que una parte menor se refleja directamente en el sueldo tabular, el cual se encuentra completamente gravado con los impuestos de ley vigentes.

Asimismo, indicó que el porcentaje restante corresponde a un concepto contractual denominado ayuda de renta, que funciona en la práctica como un apoyo económico complementario.

Finalmente, Rafael Olivos indicó que la ventaja principal de este concepto de ayuda es que no cuenta con gravamen, permitiendo una mayor percepción líquida directa para los bolsillos de los trabajadores.