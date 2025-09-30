Durante la conferencia mañanera del pueblo del martes 30 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que recibió una carta de accionistas estadounidenses solicitando una reunión con ella.

“Ayer recibí una carta, lo puedo decir es público, de las que le debe porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Esto ocurre en el contexto de que Ricardo Salinas Pliego enfrenta una demanda por incumplimiento de pago de bonos de deuda en Estados Unidos, por un monto que asciende a 580 millones de dólares, motivo por el cual ya se llevan a cabo procesos judiciales en dicho país.

Claudia Sheinbaum anuncia posible reunión con empresarios a los que debe Ricardo Salinas Pliego

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló durante su conferencia mañanera que podría sostener una reunión con accionistas estadounidenses a los que les debe dinero Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

Aunque no ofreció muchos detalles, la presidenta indicó que recibió una carta de estos inversionistas solicitando la reunión, la cual aún no tiene fecha definida, pero podría realizarse la próxima semana. Con esto, Claudia Sheinbaum confirmó que se llevará a cabo este encuentro con los acreedores de TV Azteca y el empresario.

Respecto a la reciente entrevista de Salinas Pliego con Fox News, en la que criticó al Gobierno actual, la presidenta aseguró que el empresario busca politizar su deuda, recordando que “las deudas no se politizan, se pagan”.

Además, señaló que los litigios de Salinas Pliego ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ascienden a 48 mil millones de pesos, y que sus obligaciones financieras existen tanto en México como en Estados Unidos.