Elektra, empresa fundada por Ricardo Salinas Pliego, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera en análisis su recurso sobre la deuda que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esto por una deuda de más de mil 600 millones de pesos, para analizar si procede o no la reclamación de Elektra, empresa dirigida por Pedro Padilla Longoria.

SCJN acepta analizar recurso de Elektra sobre deuda con el SAT; podría resultar improcedente

El ministro presidente Hugo Aguilar admitió a trámite un recurso de Elektra sobre una deuda por crédito fiscal de mil 609 millones de pesos.

Sin embargo, el ministro resaltó que fue admitido para analizar la constitucionalidad del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, resaltó que luego del análisis, podría resolverse en contra, es decir, no procedente o relevante y terminar desechando el caso.

El recurso fue aceptado el jueves 25 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual corren 6 meses para su resolución.

Elektra tiene 2 recursos pendientes por una deuda al SAT de más de 33 mil millones de pesos

Este es el último recurso que Elektra ha interpuesto ante la SCJN; sin embargo, tiene 2 más pendientes por un adeudo al SAT por 33 mil 306 millones de pesos, entre:

crédito fiscal

actualizaciones

multas

recargos

Estos recursos han impedido que el SAT realice el cobro de los recursos, pues deben ser resueltos.

Cabe recordar que diferentes tribunales han resultó en contra de Elektra: