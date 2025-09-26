El empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, pidió un diálogo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo una negociación abierta.

Esto luego de que durante la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum, la presidenta hiciera mención de las deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego, tanto en México como en Estados Unidos.

Ante este escenario, Ricardo Salinas Pliego presentó una propuesta para que tanto él como Claudia Sheinbaum integren un equipo y que ambos entablen una “mesa de diálogo responsable”.

Claudia Sheinbaum acusa de “defraudación” a Ricardo Salinas Pliego y exige pago pendiente en la mañanera (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ricardo Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Claudia Sheinbaum para una negociación abierta

A través de una publicación en sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum establecer una mesa de diálogo que haga posible alcanzar una negociación abierta.

El dueño de TV Azteca señaló que mantiene "profundos desacuerdos" con la presidenta de México, algo que aseguró “no va a cambiar”, pero que son justamente estos los que forman parte de una democracia.

Tras esto, Salinas Pliego criticó que ha sido atacado y calumniado en varias ocasiones durante las últimas mañaneras de Claudia Sheinbaum.

Situación que, dijo, “no resuelve nada”, y que tampoco suma a la confianza de empresarios nacionales y extranjeros.

Por ello, propuso a la presidenta de México realizar una mesa de diálogo, la cual esté conformada por un equipo de ambos.

El objetivo, aseguró Ricardo Salinas Pliego, es que se lleve a cabo una “negociación abierta, seria y transparente”, en donde puedan alcanzar acuerdos en común para que sus empresas “paguen lo justo” en apego a la ley.

Esto tras asegurar que no está en juego el pleito entre ellos, sino la confianza de los mexicanos.