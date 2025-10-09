La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Corte Suprema de Nueva York, Estados Unidos, emitió una multa de más de 21 millones de dólares contra Ricardo Salinas Pliego por violar una orden judicial respecto al proceso legal con AT&T.

“Por ciento que ayer la Corte de Estados Unidos determinó, de Estados Unidos eh, no la de México, un pago que tiene que hacer un empresario mexicano” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Así lo confirmó la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera de este jueves 9 de octubre.

Corte Suprema de Nueva York multa a Ricardo Salinas Pliego por caso AT&T

La multa de la Corte Suprema de Nueva York contra Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra y más, se compone por 20 millones de dólares por desacato civil y de un millón 47 mil 387.90 dólares por los honorarios de los abogados de AT&T.electr

Del desacato civil se responsabiliza directamente a:

Ricardo Salinas Pliego

Grupo Elektra

Banco Azteca

Francisco Borrego

El desacato civil es por violar una orden judicial del 18 de julio de 2024 que pedia entregar ciertos activos a AT&T.

Ello es independiente de la fianza de 25 millones de dólares que Ricardo Salinas Pliego pagó la ultima semana de septiembre para evitar ser detenido en Estados Unidos por el mismo tema de AT&T.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego tiene una disputa con AT&T debido a que le vendió Iusacell en 2014 pero no le notifico que tenía adeudos pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

AT&T pagó la deuda pendiente pero no ha podido recuperarla por parte de Ricardo Salinas Pliego.

¿SCJN hará pagar sus impuesto a Ricardo Salinas Pliego?

Claudia Sheinbaum dijo que va a explicar qué está en la ley para que se garantice que empresas y empresarios paguen sus impuestos y sanciones cuando haya sentencia firme de un juez.

Cabe recordar que en el contexto de la reforma a la Ley de Amparo, se ha revelado que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Hugo Aguilar fue quien pidió el transitorio de retroactividad que se usaría para el caso de Ricardo Salinas Pliego y que pague sus impuestos.