Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México acusa a Ricardo Salinas Pliego de victimizarse y le dice “las deudas no se politizan, se pagan”.

Después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego tuviera una entrevista para una televisora de Estados Unidos para quejarse del actual Gobierno.

Con ello, la presidenta de México, desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 30 de septiembre, recordó las veces que Ricardo Salinas Pliego ha utilizado el recurso de amparo para no pagar sus deudas ante el fisco.

Además la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que recibió una carta de parte de accionistas estadounidenses para solicitar una reunión con ella por las deudas de Ricardo Salinas Pliego en dicho país.

