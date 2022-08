La televisora mexicana TV Azteca corre el riesgo de ser embargada por sus acreedores en Estados Unidos, ello como seguimiento al incumplimiento de febrero de 2022 cuando cumplió un año sin pagar intereses.

El ultimátum que se dio a inicios de 2022 contempla no solo embargar sus bienes en Estados Unidos sino en México, ahora que ya ha pasado medio año más.

Este 8 de agosto TV Azteca informó que sus acreedores quieren vencer de manera anticipada el bono que originalmente vencía en 2024 y por el que no había pagado intereses.

TV Azteca llama al diálogo a sus acreedores y alcanzar un acuerdo

No obstante, la empresa de Ricardos Salina Pliego llamó a sus acreedores al diálogo para llegar a un acuerdo.

Dijo que en los últimos 18 meses ha pagado más de tres mil 300 millones de pesos a esa deuda.

“La compañía ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas 2024a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes” TV Azteca

Ello equivaldría a solo unos 162 millones de dólares, pero aseguró que ha tenido dialogo con sus acreedores para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes.

El aviso fue hecho por The Bank of New York Mellon que es representante común de los acreedores.

TV Azteca, uno de los mayores productores de contenidos en español en el mundo, prometió que va a continuar trabajando con una estricta disciplina financiera para garantizar que la operación cumpla con la regulación.

De la misma manera que beneficie a audiencias, colaboradores y clientes.

Comunicado TV Azteca (Cortesía )

TV Azteca recibió llamado de atención a un año de no pagar intereses

A pesar de que TV Azteca afirma haber cumplido en los últimos 18 meses, ya había recibido un ultimátum en enero de 2022 al cumplirse un año sin pagar intereses.

Con esto se sabe que no es la primera vez que buscan embargara TV Azteca, en enero de este 2022 el mismo consorcio de acreedores hizo la advertencia.

Varios de esos acreedores son:

Fidelity Investments Inc

Contrarian Capital Management LLC

Cyrus Capital Partners LP

Entre otros

Acreedores de TV Azteca plantearon iniciar proceso de quiebra

En ese momento se planteó que los acreedores pudrían empujar a TV Azteca a un procedimiento de quiebra involuntaria en México, para generar así juicios de pago.

Califican a TV Azteca de oportunista

En ese momento la publicación de The Walla Street Journal, consultó a analistas financieros quienes dijeron que la situación fue “oportunista” por parte de TV Azteca y no por problemas financieros.

Alexis Panton, analista del banco de inversión Stifel, entrevistado porThe Wall Street Journal, dijo que en ese momento la empresa tenia un perfil que no debería estar en incumplimiento

Elektra, “hermana” de TV Azteca tampoco paga deudas

Otra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, Elektra no ha pagado dos mil 636 millones de esos al fisco.

Y es que por inconsistencias en su declaración de 2006, Elektra y su dueño Ricardo Salinas Pliego trataron de impugnar la resolución.

En esta ocasión también ha recurrido a aplazamientos para simplemente no pagar lo que le corresponde.

Pero no es la única deuda con el SAT, también tiene pendientes debido a créditos fiscales, como uno por más de 18 mil millones de pesos correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta de 2013.

Ricardo Salinas debe más de 4 mil millones de pesos, solo al SAT

En total, Ricardo Salina Pliego adeuda más de 40 millones de pesos al fisco, dijo Raquel Buenrostro a inicio de 2021 en na entrevista televisiva, de los solo Elektra debe 32 mil millones de pesos.