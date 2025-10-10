Claudia Sheinbaum aclaró que aún no hay fecha exacta para la reunión que tendrá con acreedores en Estados Unidos del empresario Ricardo Salinas Pliego, no obstante aseguró que está se encuentra firme.

“Todavía no hay fecha, pero sí se va a tener una reunión como lo había comentado… Todavía no está la fecha exacta” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México respondió que “todavía no hay fecha” luego de que se dijo que la reunión con acreedores de Estados Unidos sería la siguiente semana en México.

Así lo detalló Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del 10 de octubre de 2025 luego de que anunció en días pasados que recibió una carta de empresarios de Estados Unidos.

Deuda de Ricardo Salinas Pliego con AT&T es solo una de varias por 580 millones de dólares

Esta reunión que abordara el adeudo de Ricardo Salinas Pliego con acreedores de Estados Unidos es por más de 580 millones de dólares.

Cabe recordar que entre ellos se incluye el conflicto con AT&T a quien le vendió Iusacell sin darle a conocer que tenía un adeudo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Respecto a este tema, Ricardo Salinas Pliego ha pagado mas de 21 millones dólares por una multa y 25 mil dólares como fianza para no ser detenido en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum señala que asunto de Ricardo Salinas Pliego tiene que ver con el T-MEC

Claudia Sheinbaum dijo que va a abordar el asunto porque tiene que ver con arbitraje relacionado al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y que se va a recibir a ellos en la Secretaría de Economía.

Claudia Sheinbaum acusó que Ricardo Salinas Pliego quiere politizar el tema y que se hace la víctima, pero que es importante que esa deudas se paguen.

No obstante, hizo una distinción de que son deudas diferenciadas en cada país México y Estados Unidos.