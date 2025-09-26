Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México niega acuerdo en ‘lo oscurito’ con Ricardo Salinas Pliego, tras publicación de Grupo Salinas.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia mañanera del pueblo del viernes 26 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la petición del empresario de sostener una mesa de negociación.

La presidenta le recordó al empresario Ricardo Salinas Pliego que ‘esos tiempos ya quedaron en el pasado’, en referencia a las antiguas negociaciones que se hacían para evitar el pago de impuestos correspondientes.

Sostiene que siempre, desde su Gobierno, van a estar abiertos al diálogo ante estas deudas con el fisco.

