La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar condolencias por las víctimas de los fuertes sismos del 24 de junio y reafirmar el apoyo solidario de México.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia cerca de San Felipe, Yaracuy en Venezuela dejaron 589 muertos, 2 mil 980 heridos y daños significativos en Caracas, La Guaira y otras regiones.

Claudia Sheinbaum revela que habló con Delcy Rodríguez tras terremotos en Venezuela (@Claudiashein / X)

México activa más apoyos ante la emergencia en Venezuela, asegura Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum detalló a través de sus redes sociales que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez en donde expresó sus condolencias y ofreció su apoyo tras los terremotos que sacudieron a Venezuela.

Asimismo, Sheinbaum reveló que equipos de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya se encuentran en territorio venezolano, con el despliegue de cientos de elementos, canes de búsqueda y toneladas de insumos médico para apoyar en las labores de rescate tras los sismos en Venezuela.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que evaluarán necesidades adicionales en una próxima comunicación para fortalecer la ayuda humanitaria a Venezuela.

Los sismos en Venezuela del 24 de junio de 2026 han sido catalogados como uno de los eventos más destructivos recientes en Venezuela, con estado de emergencia declarado.

México se convirtió en uno de los primeros países en responder con brigadas especializadas, siguiendo su tradición de cooperación internacional en desastres naturales.