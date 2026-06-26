En conferencia, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez dio una actualización sobre cifras de fallecidos, tras los dos terremotos en el país sumando ya 589 muertos y 2 mil 980 heridos.

“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas”. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

Además de que se precisó que los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles 24 de junio por la noche en Venezuela, ya han producido hasta ahora 214 réplicas.

🔴#Ahora | 🇻🇪 La cifra de fallecidos tras los terremotos en Venezuela se elevó a 589 y a 2 mil 980 los heridos, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

pic.twitter.com/gErHVLQ5j6 — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

Labores de búsqueda y rescate en Venezuela continúan: Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez también precisó que las labores de búsqueda y rescate en Venezuela continúan, lo que ha hecho que se rescaten a personas con vida, sin embargo no precisó cifras.

“También debemos destacar que hemos rescatado a décimas de personas con vida, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y sus seres queridos”. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

Ante las labores de búsqueda y rescate, Delcy Rodríguez precisó que se ordenó la militarización del estado de La Guaira, zona que fue la más golpeada por los dos terremotos en Venezuela.

Orden con la que se busca fortalecer la distribución de ayuda humanitaria, alimentos, agua potable y suministros médicos para los habitantes de la zona.

Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Javier Campos / AP Photo/Javier Campos)

Delcy Rodríguez agradeció la llegada de rescatistas a Venezuela

A través de Telegram, Delcy Rodríguez agradeció la llegada de rescatistas a Venezuela, tras el recibimiento de equipos de México y El Salvador.

“¡Bienvenido México a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos”. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

“Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio”. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

Asimismo, se tiene información que este mismo viernes 29 de junio han llegado equipos de rescate de la Comunidad de Madrid a Venezuela con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME).