Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, dejando un saldo preliminar de 164 muertos y más de 970 heridos, además de severos daños en viviendas, edificios e infraestructura pública.

Ante la emergencia, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió un mensaje a la nación en el que aseguró que la prioridad absoluta de su gobierno es salvar vidas y rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros.

“Nuestro objetivo central y esencial es salvar vidas. Las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias y Protección Civil trabajan sin descanso para rescatar a las personas que permanecen atrapadas en edificios y viviendas colapsadas” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

El primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió a las 18:04 horas (tiempo local) y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Menos de un minuto después, se registró un segundo terremoto de magnitud 7.5 a pocos kilómetros de distancia, considerado el más fuerte que ha afectado a Venezuela desde 1900, según datos del USGS.

La intensidad de los movimientos telúricos provocó que fueran percibidos incluso en Colombia, donde se activaron algunas alarmas sísmicas. Además, las autoridades venezolanas reportaron al menos 30 réplicas.

Venezuela recibirá más rescatistas tras los terremotos que dejaron 164 muertos

El gobierno interino decretó estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como zona de desastre.

Delcy Rodríguez informó que sostuvo conversaciones con el coordinador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela y confirmó la llegada de equipos especializados para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

“En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Asimismo, indicó que brigadas de rescate provenientes de otros estados del país están siendo trasladadas para concentrar esfuerzos en La Guaira y la Gran Caracas, las zonas más afectadas por los terremotos.

Los sismos también ocasionaron daños en parte de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, por lo que sus operaciones fueron suspendidas temporalmente.

Venezuela recibe ayuda de Estados Unidos y otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al pueblo venezolano y prometió apoyo para enfrentar las consecuencias de la tragedia.

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Washington desplegará de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para atender la emergencia.

Estados Unidos ofrecerá una respuesta “importante, rápida y eficaz” para ayudar a las víctimas y apoyar las labores de recuperación, aseguró Rubio.

La ayuda estadounidense fue agradecida por Delcy Rodríguez durante su mensaje a los sobrevivientes.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno, que han mantenido contacto permanente con las autoridades venezolanas, brindando apoyo y solidaridad” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Además de Estados Unidos, diversos países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, manifestaron su solidaridad con Venezuela y ofrecieron asistencia para atender la emergencia provocada por los terremotos.