Tras el terrible terremoto en Venezuela, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que se puso en contacto con 73 mexicanos residentes o que estaba de paso por el país.

De estos 73 mexicanos en Venezuela, la SRE confirmó que 26 pidieron su repatriación y están a la espera de que esto suceda en las próximas horas.

26 mexicanos solicitan a la SRE su repatriación tras terremoto en Venezuela

A través de su cuenta de X, la SRE confirmó que se puso en contacto con los 73 mexicanos mencionados, mediante la Embajada de México en Venezuela.

Comunicado de la SRE (Especial)

Además la SRE señaló que un grupo de 26 mexicanos están a la espera de su repatriación desde Venezuela, luego de la tragedia ocurrida por el terremoto en el país.

Esta repatriación se llevará a cabo mediante los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual llevó ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate tras el terremoto.

De momento no hay una fecha exacta en que los connacionales puedan regresar a México, se espera que se pueda hacer en las próximas horas o días.

Cuando las unidades de la Fuerza Aérea Mexicana retornen al país para una segunda oleada de ayuda humanitaria para los afectados en Venezuela.

SRE confirma que los mexicanos en Venezuela se encuentran a salvo

Junto al anuncio de la repatriación de 26 mexicanos, la SRE confirmó que todos los connacionales se encuentran a salvo tras el terremoto en Venezuela.

Los 73 mexicanos que fueron contactados por la SRE en Venezuela, se encuentran actualmente en lugares seguros y con un buen estado de salud.

Esto aplica también a los representantes diplomáticos de México, quienes además se encuentran realizando labores de asistencia y protección consular.

Asimismo la Cancillería reconoce el labor y compromiso de todos el personal diplomático que se encuentra actualmente en Venezuela.

Finalmente, se recordó nuevamente que la asistencia a personas mexicanas en Venezuela se debe de hacer a través de los medios oficiales.