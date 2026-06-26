Starlink anunció que brindará servicio de internet gratuito a sus clientes que radican en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela durante el siguiente mes.

“También estamos trabajando para implementar rápidamente terminales de Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas”. Starlink

Sólo más temprano, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, llamó que las restricciones de internet fueran levantas ante la crisis.

Tras los terremotos del miércoles 24 de junio, los servicios de telefonía así como la electricidad, se vieron afectadas, aunque actualmente, las operadoras habilitaron llamadas gratuitas.

Starlink dará internet gratuito en zonas afectadas de Venezuela tras terremotos

Mediante redes sociales, Starlink anunció que tras la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela, brindarán servicio de internet gratuito hasta el próximo 25 de julio.

Starlink ofrece servicio de internet gratuito en Venezuela (Captura de pantalla)

De acuerdo con su boletín, el servicio de internet gratis será para sus clientes que están en las zonas afectadas por el terremoto, como La Guaira.

Starlink explica que sus clientes venezolanos no deben hacer trámites extra, ya que aplicarán el crédito de manera automática.

El internet satelital también tomará en cuenta a aquellos que hayan cancelado su suscripción, ya que Starlink menciona que se les permitirá reactivarla con el servicio gratuito.

En caso de que algún venezolano de las zonas afectadas decida adquirir Starlink, puede ponerse en contacto con el servicio de Elon Musk posterior a la compra.

Y también llaman a contactar a Starlink en caso de que el equipo resultara dañado por los terremotos en Venezuela que han dejado 188 muertos y 20 mil 807 desaparecidos.

Impactantes imágenes tras los terremotos en Venezuela (AFP / AFP)

Telefonías habilitaron llamadas y mensajes gratuitos en Venezuela

Para facilitar la comunicación ante los terremotos en Venezuela, compañías telefónicas también establecieron gratuidad en sus servicios de llamada o mensajes de texto.

En el caso de Movistar y O2 de Telefónica, se habilitaron las llamadas gratuitos, mientras que eSIMFlag brindará días de servicio gratuito para quienes vayan a Venezuela en apoyo humanitario.

Digitel también tiene su servicio de llamadas y mensajes de texto gratis durante las próximas 48 horas, en especial para quienes se ubiquen en Caracas y La Guaira.

Y Movilnet informó que activará medidas especiales para que sus clientes tengan garantizada su conectividad en esta emergencia, la cual es volátil debido a las afectaciones en infraestructura.