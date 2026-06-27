Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio en Venezuela, los Topos de México habilitaron un centro de acopio en Iztapalapa.
Al igual que distintas instituciones con sede en la Ciudad de México, la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. tiene como objetivo recolectar insumos básicos que serán destinados a Venezuela, donde miles de personas resultaron afectadas.
Vía redes sociales, la brigada de rescate compartió la lista de alimentos, artículos y equipamiento que se pueden donar, ésta se divide en tres:
Acopio Venezuela. Para la población:
- Agua embotellada
- Casas de campaña
- Lonas de plástico
- Repelentes de insectos
- Protector solar
- Toallas sanitarias
- Jabón
- Gasas
- Vendas
Acopio Venezuela. Alimentos no perecederos:
- Leche en polvo
- Latas de comida
- Sopas instantáneas
- Barras energéticas
- Frutos secos
Acopio Venezuela. Para los rescatistas:
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Máscara con filtro
- Lámparas
- Picos
- Palas
- Barras de palanca
- Esmeriles
- Rotomartillos
- Cizallas
- Separadores
- Arietes
- Botiquines de trauma
- Camillas
- Collares cervicales
- Silbatos
- Radios para comunicación con Puesto de Mando
- Pintura en aerosol naranja para marcaje
No te dejes engañar, Topos México recibirá donaciones directamente en el centro de acopio
Las donaciones se recibirán en el centro de acopio instalado en Magistrados #75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.
Cada donativo, por mínimo que sea, hace la diferencia, puede ayudar a proteger una vida, atender una emergencia y fortalecer las labores de rescate.
Una forma de brindar apoyo es difundir la información de redes sociales así como compartirla con amigos y familiares.
Es importante mencionar que las donaciones se recibirán únicamente en el centro de acopio y no por intermediarios.
Topos México no realiza boteo en las calles, plazas publicas, aeropuertos o zonas de desastre.
Así como tampoco cobran por brindar ayuda humanitaria o labores de rescate ya que es una organización sin fines de lucro.