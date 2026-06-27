Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio en Venezuela, los Topos de México habilitaron un centro de acopio en Iztapalapa.

Al igual que distintas instituciones con sede en la Ciudad de México, la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. tiene como objetivo recolectar insumos básicos que serán destinados a Venezuela, donde miles de personas resultaron afectadas.

Vía redes sociales, la brigada de rescate compartió la lista de alimentos, artículos y equipamiento que se pueden donar, ésta se divide en tres:

Acopio Venezuela. Para la población:

Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Repelentes de insectos

Protector solar

Toallas sanitarias

Jabón

Gasas

Vendas

Acopio Venezuela. Alimentos no perecederos:

Leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Acopio Venezuela. Para los rescatistas:

Cascos

Guantes

Botas

Máscara con filtro

Lámparas

Picos

Palas

Barras de palanca

Esmeriles

Rotomartillos

Cizallas

Separadores

Arietes

Botiquines de trauma

Camillas

Collares cervicales

Silbatos

Radios para comunicación con Puesto de Mando

Pintura en aerosol naranja para marcaje

Topos México recolecta ayuda humanitaria para Venezuela (@topos / Topos México)

No te dejes engañar, Topos México recibirá donaciones directamente en el centro de acopio

Las donaciones se recibirán en el centro de acopio instalado en Magistrados #75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

Cada donativo, por mínimo que sea, hace la diferencia, puede ayudar a proteger una vida, atender una emergencia y fortalecer las labores de rescate.

Una forma de brindar apoyo es difundir la información de redes sociales así como compartirla con amigos y familiares.

Es importante mencionar que las donaciones se recibirán únicamente en el centro de acopio y no por intermediarios.

Topos México no realiza boteo en las calles, plazas publicas, aeropuertos o zonas de desastre.

Así como tampoco cobran por brindar ayuda humanitaria o labores de rescate ya que es una organización sin fines de lucro.