La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C., mejor conocida solo como Los Topos de México, analiza la posibilidad de apoyar los rescates en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026.

En sus redes sociales, la agrupación señaló que actualmente se encuentra monitoreando el desarrollo de la emergencia para evaluar si es necesaria su participación en los trabajos de rescate y localización.

“Estamos monitoreando la situación en Venezuela para evaluar nuestra participación, apegados a los protocolos internacionales”. Los Topos de México

Los Topos de México también expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y enviaron sus condolencias a las familias afectadas por los terremotos de 7.2 y 7.5.

Los Topos de México analizan apoyar los rescates en Venezuela (Especial)

Los Topos de México habilitan centro de acopio para ayudar a Venezuela

Por el momento, Los Topos de México seguirán en alerta y monitorearán la evolución de la situación en Venezuela para decidir si es necesario enviar personal especializado para apoyar en las labores de emergencia.

La agrupación cuenta con un centro de acopio ubicado en Magistrados número 75 colonia ampliación el sifón, Iztapalapa, C.P. 09400, en la Ciudad de México (CDMX), donde se recibirán víveres de apoyo.

Debido a que Los Topos México no reciben apoyo de ningún nivel de gobierno para herramientas, víveres o remuneración pública o privada, la población puede apoyar con herramientas como:

Herramienta ligera

Cuerdas

Picos

Palas

Martillos

Hachas

Sierras eléctricas

Camillas y material médico

De acuerdo con las leyes vigentes en México, todo donativo debe tener un documento probatorio del valor de la donación recibida en especie, la forma de pago y comprobar los recursos.

Impactantes imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (AFP / AFP)

¿Cómo surgieron los Topos?

El 19 de septiembre de 1985 ocurrió uno de los sismos más fuertes en México.

En medio del caos se organizó un grupo de voluntarios que trabajó de forma coordinada en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

La gente comenzó a llamarlos Topos por su trabajo bajo escombros y en febrero de 1986 se constituyó legalmente la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco.