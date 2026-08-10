Telmex volvió a registrar fallas en su servicio de internet Infinitum el lunes 10 de agosto de 2926, con reportes de intermitencias desde las 15:00 horas en ciudades como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Ensenada y Querétaro.

Usuarios denunciaron la caída del servicio fijo y de banda ancha en redes sociales, mientras Downdetector mostró un aumento significativo en los reportes.

La empresa no ha emitido un comunicado oficial y solo ha respondido de manera individual en X. Esta es la segunda caída nacional en menos de dos semanas.

Se disparan reportes de fallas en internet Infinitum de Telmex

En la plataforma de monitoreo de servicios digitales, Downdetector, se muestra que se ha disparado el número de reportes debido a fallas en el suministro de internet Infinitum que ofrece Telmex.

En el sitio, se explica que la mayoría de los reportes por falta de internet se han hecho desde distitas ciudades como:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Ensenada

Santiago de Querétaro

Reportes de fallas Telmex por falta de internet Infinitum (Downdetector)

Además, los informes refieren que las afectaciones corresponden no solo a afectaciones de WiFi regular, sino que también ocurren en internet de banda ancha e inalámbrico fijo.

A pesar de los diversos reportes que se han compartido para exigir solución a las fallas, hasta el momento Telmex no ha ofrecido una explicación en torno a los errores en su servicio de WiFi.

En cambio, por medio de X, la cuenta de Telmex Soluciona se ha limitado a responder de manera individual las quejas de los afectados, sin que se haya encontrado una verdadera solución.

Telmex suma segunda caída en menos de 2 semanas

Cabe destacar que las fallas que se registran hoy 10 de agosto en el servicio de internet Infinitum de Telmex, ocurren a menos de 2 semanas de que se registró una caída similar.

Fue el pasado lunes 27 de julio cuando usuarios de la empresa emitieron múltiples reportes en los que señalaron las intermitencias en el servicio de internet fijo a nivel nacional.

Como ocurre en el más reciente episodio de fallas por parte de Telmex, en ese entonces la empresa no emitió ningún comunicado o respuesta oficial para explicar qué pasó con sus servicios.