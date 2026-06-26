Delcy Rodríguez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la solidaridad y el apoyo de México tras los fuertes sismos registrados en Venezuela, que han dejado severos daños materiales y humanos.

“He conversado con la Pdta. Claudia Sheinbaum, a quien expresé mi agradecimiento por el envío de equipos de rescate y apoyo humanitario”. Delcy Rodríguez

A través de un mensaje en redes, la presidenta Delcy Rodríguez detalló que la ayuda humanitaria enviada desde México ya ha sido desplegada en las zonas más afectadas, específicamente, en el estado de La Guaira.

Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Javier Campos / AP Photo/Javier Campos)

Delcy Rodríguez agradece apoyo de Sheinbaum y México tras los sismos en Venezuela

Este viernes 26 de junio, Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a Venezuela y señaló que “México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas”, apoyo que Delcy Rodríguez agradeció.

La mandataria venezolana agradeció al pueblo de México por su solidaridad y apoyo en estos momentos difíciles que atraviesa el país e informó que mantiene continua comunicación con Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum se habría comprometido con Delcy Rodríguez a “seguir apoyando estos esfuerzos con más rescatistas y asistencia”, además de la instalación de centro de acopio en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantiene su tradición de solidaridad con los “países hermanos”, como Venezuela, que enfrentan desastres naturales.

Delcy Rodríguez agradece apoyo de Sheinbaum y México tras los sismos en Venezuela (Captura de pantalla)

Actualizaciones más recientes apuntan que los sismos en Venezuela han dejado cerca de mil personas muertos y más de 2 mil 980 heridos. Los trabajos de emergencia continúan en toda la región.