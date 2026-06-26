Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar

Tras los sismos que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026, se han instalado Centros de acopio en la Ciudad de México (CDMX). Aquí te decimos su ubicación y qué llevar.
A través de redes sociales se ha difundido el llamado en CDMX para recaudar ayuda para el pueblo venezolano, de momento en las alcaldías:
- Cuauhtémoc
- Benito Juárez
- Iztapalapa
¿Dónde están los Centros de acopio en CDMX para Venezuela y qué llevar? Te decimos
Se han instalado en la CDMX al menos tres Centros de acopio que ya se encuentran recaudando diversos productos y materiales ante el estado de emergencia que vive Venezuela tras sufrir dos fuertes sismos.
El primero de ellos, bajo el llamado de “Ayuda a Venezuela”, se encuentra ubicado en la siguiente dirección:
- Calle Tehuantepec 36, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
En este punto podrás llevar diversos productos, como:
- ropa limpia (importante que no esté sucia ni rota)
- cobijas limpias
- zapatos que estén buen estado
- agua
- alimento para bebés
- alimentos perecederos
Otro Centro de acopio en CDMX para Venezuela fue instalado por integrantes de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco.
Este punto se encuentra ubicado en:
- Calle Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa.
Hasta este punto podrás llevar lo siguiente para la población venezolana afectada:
- Agua embotellada
- Casas de campaña
- Lonas de plástico
- Repelentes de insectos
- Protector solar
- Toallas sanitarias
- Jabón
- Alcohol
- Gasas
- Vendas
Alimentos no perecederos
- Leche en polvo
- Latas de comida
- Sopas instantáneas
- Barras energéticas
- Frutos secos
Acopio para los rescatistas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Máscara con filtro
- Lámpara
- Picos
- Palas
- Barras de palanca
- Esmeriles
- Rotomartillos
- Cizallas
- Separadores
- Arietes
- Botiquines de trauma
- Camillas
- Collares cervicales
- Silbatos
- Radios para comunicación con Puesto de Mando
- Pintura en aerosol naranja para marcaje
El tercer Centro de acopio en CDMX para Venezuela fue convocado por Caracas de Ayer, el cual se encuentra ubicado en:
- Calle Cuicuilco 8, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con la organización, en este lugar estarán recibiendo productos como son:
Alimentos no perecederos:
- Atún
- Sardinas
- Frijoles
- Lentejas
- Garbanzos
- Maíz
- Vegetales enlatados
- Sopa enlatada
No perecederos
- Arroz
- Pasta
- Harina
- Avena
- Azúcar
- Sal
- Café
Medicamentos y otros
- Analgésicos
- Antibióticos
- Antiinflamatorios
- Sueros orales
- Material de curación (Importante que estos no estén controlados)
- Pañales para adultos
- Pañales para niños
Productos de higiene personal
- Jabón
- Shampoo
- Acondicionador
- Pasta dental
- Cepillos de dientes
- Desodorante
- Papel higiénico
- Toallas femeninas
Caracas de Ayer manifestó que el envío de todo lo recaudado se llevará a cabo mediante vuelos humanitarios, en colaboración entre los gobiernos de México y Venezuela.