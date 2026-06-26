Tras los sismos que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026, se han instalado Centros de acopio en la Ciudad de México (CDMX). Aquí te decimos su ubicación y qué llevar.

A través de redes sociales se ha difundido el llamado en CDMX para recaudar ayuda para el pueblo venezolano, de momento en las alcaldías:

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Iztapalapa

¿Dónde están los Centros de acopio en CDMX para Venezuela y qué llevar? Te decimos

Se han instalado en la CDMX al menos tres Centros de acopio que ya se encuentran recaudando diversos productos y materiales ante el estado de emergencia que vive Venezuela tras sufrir dos fuertes sismos.

El primero de ellos, bajo el llamado de “Ayuda a Venezuela”, se encuentra ubicado en la siguiente dirección:

Calle Tehuantepec 36, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

En este punto podrás llevar diversos productos, como:

ropa limpia (importante que no esté sucia ni rota)

cobijas limpias

zapatos que estén buen estado

agua

alimento para bebés

alimentos perecederos

Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar (Especial)

Otro Centro de acopio en CDMX para Venezuela fue instalado por integrantes de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco.

Este punto se encuentra ubicado en:

Calle Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa.

Hasta este punto podrás llevar lo siguiente para la población venezolana afectada:

Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Repelentes de insectos

Protector solar

Toallas sanitarias

Jabón

Alcohol

Gasas

Vendas

Alimentos no perecederos

Leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Acopio para los rescatistas

Cascos

Guantes

Botas

Máscara con filtro

Lámpara

Picos

Palas

Barras de palanca

Esmeriles

Rotomartillos

Cizallas

Separadores

Arietes

Botiquines de trauma

Camillas

Collares cervicales

Silbatos

Radios para comunicación con Puesto de Mando

Pintura en aerosol naranja para marcaje

Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar (Especial)

El tercer Centro de acopio en CDMX para Venezuela fue convocado por Caracas de Ayer, el cual se encuentra ubicado en:

Calle Cuicuilco 8, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la organización, en este lugar estarán recibiendo productos como son:

Alimentos no perecederos:

Atún

Sardinas

Frijoles

Lentejas

Garbanzos

Maíz

Vegetales enlatados

Sopa enlatada

No perecederos

Arroz

Pasta

Harina

Avena

Azúcar

Sal

Café

Medicamentos y otros

Analgésicos

Antibióticos

Antiinflamatorios

Sueros orales

Material de curación (Importante que estos no estén controlados)

Pañales para adultos

Pañales para niños

Productos de higiene personal

Jabón

Shampoo

Acondicionador

Pasta dental

Cepillos de dientes

Desodorante

Papel higiénico

Toallas femeninas

Caracas de Ayer manifestó que el envío de todo lo recaudado se llevará a cabo mediante vuelos humanitarios, en colaboración entre los gobiernos de México y Venezuela.