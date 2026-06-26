Tras los sismos que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026, se han instalado Centros de acopio en la Ciudad de México (CDMX). Aquí te decimos su ubicación y qué llevar.

A través de redes sociales se ha difundido el llamado en CDMX para recaudar ayuda para el pueblo venezolano, de momento en las alcaldías:

  • Cuauhtémoc
  • Benito Juárez
  • Iztapalapa

¿Dónde están los Centros de acopio en CDMX para Venezuela y qué llevar? Te decimos

Se han instalado en la CDMX al menos tres Centros de acopio que ya se encuentran recaudando diversos productos y materiales ante el estado de emergencia que vive Venezuela tras sufrir dos fuertes sismos.

El primero de ellos, bajo el llamado de “Ayuda a Venezuela”, se encuentra ubicado en la siguiente dirección:

  • Calle Tehuantepec 36, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

En este punto podrás llevar diversos productos, como:

  • ropa limpia (importante que no esté sucia ni rota)
  • cobijas limpias
  • zapatos que estén buen estado
  • agua
  • alimento para bebés
  • alimentos perecederos
Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar
Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar (Especial)

Otro Centro de acopio en CDMX para Venezuela fue instalado por integrantes de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco.

Este punto se encuentra ubicado en:

  • Calle Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa.

Hasta este punto podrás llevar lo siguiente para la población venezolana afectada:

  • Agua embotellada
  • Casas de campaña
  • Lonas de plástico
  • Repelentes de insectos
  • Protector solar
  • Toallas sanitarias
  • Jabón
  • Alcohol
  • Gasas
  • Vendas

Alimentos no perecederos

  • Leche en polvo
  • Latas de comida
  • Sopas instantáneas
  • Barras energéticas
  • Frutos secos

Acopio para los rescatistas

  • Cascos
  • Guantes
  • Botas
  • Máscara con filtro
  • Lámpara
  • Picos
  • Palas
  • Barras de palanca
  • Esmeriles
  • Rotomartillos
  • Cizallas
  • Separadores
  • Arietes
  • Botiquines de trauma
  • Camillas
  • Collares cervicales
  • Silbatos
  • Radios para comunicación con Puesto de Mando
  • Pintura en aerosol naranja para marcaje
Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar
Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar (Especial)

El tercer Centro de acopio en CDMX para Venezuela fue convocado por Caracas de Ayer, el cual se encuentra ubicado en:

  • Calle Cuicuilco 8, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la organización, en este lugar estarán recibiendo productos como son:

Alimentos no perecederos:

  • Atún
  • Sardinas
  • Frijoles
  • Lentejas
  • Garbanzos
  • Maíz
  • Vegetales enlatados
  • Sopa enlatada

No perecederos

  • Arroz
  • Pasta
  • Harina
  • Avena
  • Azúcar
  • Sal
  • Café

Medicamentos y otros

  • Analgésicos
  • Antibióticos
  • Antiinflamatorios
  • Sueros orales
  • Material de curación (Importante que estos no estén controlados)
  • Pañales para adultos
  • Pañales para niños

Productos de higiene personal

  • Jabón
  • Shampoo
  • Acondicionador
  • Pasta dental
  • Cepillos de dientes
  • Desodorante
  • Papel higiénico
  • Toallas femeninas

Caracas de Ayer manifestó que el envío de todo lo recaudado se llevará a cabo mediante vuelos humanitarios, en colaboración entre los gobiernos de México y Venezuela.

Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar
Centros de acopio en CDMX para Venezuela: ubicaciones y qué llevar (Especial)