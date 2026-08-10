Jeongyeon, integrante de TWICE, anunció su salida de JYP Entertainment tras 11 años de trayectoria, agradeciendo a la agencia por el apoyo brindado y al fandom ONCE por acompañarla en su crecimiento.

“Les escribo esta carta porque hoy quiero compartir algo con ustedes.Dejo JYP, con quienes he pasado mucho tiempo desde mi adolescencia, y tengo la intención de empezar de nuevo en un nuevo lugar. Tenía miedo de dejar un lugar familiar, pero pude encontrar el coraje gracias a los miembros y a ONCE que creyeron en mí. A nuestros miembros y a ONCE, a quienes estoy más agradecido de lo que las palabras pueden expresar”. Jeongyeon de TWICE

La cantante y bailarina surcoreana de 29 años de edad firmó contrato exclusivo con Varo Entertainment, agencia donde también trabaja su hermana, la actriz Gong Seung‑yeon.

Jeongyeon busca asumir nuevos retos, incluyendo la actuación a nivel global, aunque continuará como parte de TWICE bajo el modelo “separados pero juntos”, siguiendo el camino de otros idols del K‑pop.

Jeongyeon de TWICE deja oficialmente JYP Entertainment (@jy_piece)

Jeongyeon de TWICE llega a Varo Entertainment

A partir de ahora, Jeongyeon de TWICE formará parte de Varo Entertainment, tras firmar un contrato de exclusividad, agencia la cual casualmente pertenece su hermana, la actriz Gong Seung-yeon, además de varias importantes estrellas de Corea del Sur.

“Nos sentimos verdaderamente felices de formar una relación valiosa con Yoo Jeong-yeon, quien posee encantos diversos y un potencial ilimitado.” Varo Entertainment

Tras su llegada a Varo Entertainment, Jeongyeon de TWICE busca asumir nuevos retos, entre ellos, “la actuación en un medio de presencia global”.

Jeongyeon TWICE (Varo Entertainment)

¿Jeongyeon seguirá siendo parte de TWICE tras dejar JYP Entertainment?

Tras la salida de Jeongyeon de TWICE de JYP Entertainment, la duda entre fans es si seguirá siendo parte de la girlband.

La respuesta es sí, pues Jeongyeon seguirá siendo integrante de TWICE, pese a dejar JYP Entertainment “basándose en la presencia global que ha construido durante mucho tiempo como artista, mientras continúa sin problemas sus actividades grupales.”

La cantante Jeongyeon de TWICE se suma a la ola de artistas que son parte del modelo de “separados pero juntos” entre grupos consolidados de K-pop.

Tal y como, lo han hecho otros idols del k-pop, como Kyuhyun de Super Junior que ahora es de Antenna pero sigue todas las actividades de la agrupación junto a SM Entertainment; o Hwasa que salió de RBW para unirse a P Nation sin dejar de ser integrante de MAMAMOO.