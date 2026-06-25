El terremoto de magnitud 7.1, registrado este miércoles 24 de junio de 2026, dejó impactantes imágenes en Venezuela.

Fotografías y videos el hecho muestran estructuras colapsadas, edificios dañados y escombros en el suelo a causa del movimiento telúrico.

Venezuela (Especial)

Venezuela (Especial)

Venezuela (AFP / AFP)

Los primeros reportes señalan que decenas de personas resultaron heridas, sin que hasta ahora se tengan datos oficiales sobre muertos o lesionados.

Terremoto de 7.1 deja daños en Venezuela

Hasta ahora, se reporta que el terremoto de 7.1 provocó el colapso de edificios residenciales y hasta daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Aeropuerto de Venezuela (Especial)

Aeropuerto de Venezuela (Especial)

En redes circularon videos de personas, visiblemente alteradas, intentando protegerse de los escombros caían del cielo. Uno de ellos fue grabado desde un estadio de béisbol, captando la fuerza del movimiento.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, dos terremotos azotaron a Venezuela con una magnitud de 7.1 y 7.5, produciéndose con un minuto de diferencia.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, según lo reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (Especial)

imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (Especial)

Impactantes imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (AFP / AFP)

Alerta de tsunami por terremoto en Venezuela

Luego de registrarse los terremotos en Venezuela, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami para:

Puerto Rico

Islas Virgenes

Por su parte, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico informó que existía posibilidad de generación de olas dentro de los 300 kilómetros cercanos al epicentro en el noroeste de Montalbán.