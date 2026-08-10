La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano al registrar 72.1% de aprobación en la primera semana de agosto de 2026, según la encuesta de MetricsMx.

Aunque la cifra refleja un ligero ajuste respecto a mediciones previas, su nivel de aprobación se consolida por encima del 70%.

Paralelamente, el estudio revela que 71.2% de los mexicanos considera que los padres o tutores son los principales responsables de proteger a los menores de edad frente a los riesgos de las redes sociales, por encima del gobierno o las empresas tecnológicas.

Aprobación de Claudia Sheinbaum inicia agosto con 72.1%; quién debe proteger a las infancias de riesgos en redes sociales (SDPnoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

Los resultados de la encuesta de MetricsMx correspondiente al 5 de agosto revelan que, del 72.1% que aprueba el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, un 61.5% lo hace de manera decidida (“aprueba mucho”), mientras que un 10.6% lo aprueba “algo”. Por su parte, la desaprobación se sitúa en un 17.7%.

Esta cifra muestra una ligera variación respecto al cierre de julio, cuando la aprobación alcanzó su punto más alto con un 75.3%, y a la medición de la semana previa en la que se situó en un 74.3%.

A pesar de este ligero ajuste, la aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene fuertemente consolidada por encima del umbral del 70%.

Aprobación de Claudia Sheinbaum alcanza 72.1% (SDPnoticias)

Padres y gobierno deben proteger a menores de edad en redes sociales

La encuesta de MetricsMx abordó una de las preocupaciones crecientes de las familias mexicanas: la exposición de los niños a las plataformas digitales.

Al indagar sobre quién debe asumir la protección de las infancias, los ciudadanos priorizan la esfera familiar muy por encima de otros actores:

Los padres o tutores: 71.2%.

Las empresas dueñas de las redes: 9.2%.

El gobierno: 3.1%.

Los propios menores: 3.0%.

71.2% responsabiliza a padres por riesgos de redes en menores (SDPnoticias)

No obstante, cuando se pregunta quién debe encargarse de establecer las reglas de acceso y contenidos para este sector de la población, la opinión se fragmenta de manera importante.

Aunque la opción familiar sigue liderando con un 32.1%, un significativo 26.3% considera que el gobierno debería normar esta materia.

En menor medida, un 13.5% se inclina por las propias empresas de redes sociales, y un 12.7% propone la creación de un organismo autónomo e independiente para dicha tarea.

Un significativo 26.3% considera que el gobierno debería normar esta materia. (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMX

La encuesta de MetricsMX fue realizada el 5 de agosto de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional a mayores de edad.

El estudio cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando un muestreo probabilístico basado en la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 23 de julio de 2026.