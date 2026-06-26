Claudia Sheinbaum informó que el país envió ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores sismos del 24 de junio.

“Este es el agrupamiento Yumare, este es un informe que dio el General Secretario esta mañana a Venezuela tras los terremotos… la ayuda humanitaria ya llegó”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El apoyo incluye 250 efectivos del agrupamiento Yumare de la Sedena, acompañados de 18 binomios caninos especializados en búsqueda y rescate, además de 10.7 toneladas de insumos médicos y 8.4 toneladas de herramientas y equipos.

Claudia Sheinbaum destacó que los brigadistas mexicanos ya iniciaron labores en Venezuela y que se mantendrá comunicación para evaluar nuevas necesidades de asistencia.

Equipos de rescate, insumos médicos y herramientas parte del apoyo de México a Venezuela tras los terremotos: Sheinbaum

En los detalles sobre el apoyo de México a Venezuela tras el terremoto, Sheinbaum precisó que se han enviado equipos de rescate, insumos médicos y herramientas.

“Enviamos insumos médicos, herramientas y equipo. Fueron recibidos por autoridades de Venezuela, iniciaron la descarga de los aviones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Siendo 250 efectivos del agrupamiento Yumare, de la Defensa Nacional para el apoyo de las labores de rescate en Venezuela, que también llegan con 18 canes especializados para los desastres.

En la ayuda humanitaria de México a Venezuela, también se ha realizado el envío de 10.7 toneladas de insumos médicos, mientras que en herramientas y equipos se llevó una carga de 8.4 toneladas, desde guantes, cascos, generadores de energía y moto-trazadoras.

Y para la ayuda de los connacionales en Venezuela y temas bilaterales entre las naciones se tiene ya a 2 representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Sheinbaum informa que equipos de rescate de México ya han iniciado labores en Venezuela

Tras la llegada de la ayuda humanitaria de México a Venezuela, la mandataria Sheinbaum informa que equipos de rescate ya han iniciado labores para atender la tragedia tras los terremotos.

“Hoy en la mañana ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron una área”, comentó Sheinbaum, además de refrendo la ayuda para Venezuela, porque se mantiene atenta a las peticiones que se puedan dar.