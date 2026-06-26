Donald Trump autorizó un paquete de 150 millones de dólares para Venezuela tras los terremotos que arrasaron con el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que los recursos serán destinados a fortalecer las labores humanitarias mediante convenios bilaterales y aportaciones a organismos internacionales que operan en territorio venezolano.

Además del apoyo financiero, el gobierno estadounidense desplegará equipos especializados en respuesta a desastres y búsqueda urbana para respaldar las tareas de rescate y recuperación tras la emergencia.

Estados Unidos moviliza recursos y equipos de emergencia hacia Venezuela

El paquete de Estados Unidos contempla 50 millones de dólares para nuevos acuerdos bilaterales con organizaciones humanitarias en Venezuela, y 100 millones de dólares destinados a un fondo administrado por la ONU.

Los recursos fortalecerán las operaciones de organizaciones como World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la OIM y el Programa Mundial de Alimentos.

Impactantes imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (AFP / AFP)

Marco Rubio, secretario de Estado, aseguró que la respuesta será amplia, rápida y coordinada, destacando que distintas dependencias estadounidenses colaborarán para acelerar la asistencia destinada a las comunidades afectadas.

El secretario de Estado explicó que el ejército estadounidense desempeñará un papel logístico relevante para facilitar el traslado de personal, suministros y equipo especializado hacia Venezuela.

Como parte del operativo, Washington enviará un equipo de respuesta ante desastres y dos unidades especializadas en búsqueda y rescate urbano para apoyar las labores emergentes.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que participará proporcionando transporte aéreo y otros recursos logísticos necesarios para facilitar la distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.