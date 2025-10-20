Claudia Sheinbaum arremetió contra el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), señalando que la fecha elegida para el evento demuestra una falta de sensibilidad hacia la ciudadanía.

“Hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, eh, y en medio de eso pues se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no?, hasta que la emergencia pues definiéramos que la emergencia se levanta, ¿no?. Yo creo que eso habla pues de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del lunes 20 de octubre de 2025, Sheinbaum afirmó que el relanzamiento del PAN no era oportuno debido a la emergencia provocada por fuertes lluvias en varias regiones del país.

La presidenta aseguró que, ante la situación de emergencia, el evento reflejaba una desconexión con las necesidades del pueblo, expresando que existía una “falta de sensibilidad y amor al pueblo” por parte de los dirigentes del PAN.

México enfrenta actualmente afectaciones graves por intensas lluvias, con comunidades incomunicadas y daños en infraestructura en varios estados. Hasta el 20 de octubre se tiene registro de 76 personas muertas y 39 desaparecidas.

Claudia Sheinbaum arremete contra el relanzamiento del PAN sugirió esperar hasta 15 días

En las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el relanzamiento del PAN que ocurrió el pasado 18 de octubre consideró que este pudo haber esperado.

Incluso sugirió esperar hasta 15 días para el relanzamiento del PAN después ante la emergencia por las lluvias en al menos 5 estados de la república mexicana.

O al menos hasta que el Gobierno federal determinara cuándo se levanta la emergencia por las inundaciones que dejaron las lluvias.