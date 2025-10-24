Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, se burló de que el Partido Acción Nacional (PAN) haya planteado como parte de su relanzamiento regalar iPhone para que los jóvenes afilien.

Durante su conferencia de prensa en Chiapas, Luisa Alcalde dijo que el PAN se ve obligado a regalar iPhone para atraer a los jóvenes porque “no tienen proyecto”, pese a su relanzamiento.

Luisa Alcalde critica iniciativa del PAN de regalar iPhone a jóvenes que se sumen a sus filas

El viernes 24 de octubre, Luisa Alcalde se burló de la iniciativa del PAN para regalar iPhone a jóvenes que se sumen a las filas de su partido y criticó que estos solo lo harían por el regalo.

Durante el relanzamiento del PAN, Jorge Romero reveló que para incentivar la afiliación de jóvenes, se rifarán iPhones y reiteró que regalar cosas es parte de los orígenes del partido.

Luisa Alcalde se burló de esta propuesta y aseguró que cuando se les llame a los jóvenes para cubrir casillas en las elecciones, estos no van a responder, pues solo se afiliaron por el iPhone.

La dirigente de Morena afirmó que el relanzamiento del PAN solo sería de logo, pues “no tienen proyecto” y el antecedente de sus gobiernos ha hecho que se pierda la credibilidad en su partido.