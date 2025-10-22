Jorge Romero minimizó el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el relanzamiento del PAN; “importa poco” dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Si la presidenta tuviera un diálogo con la oposición de respeto, de comunicación, nos cayéramos bien o mal, pero diálogo al fin, entonces, su opinión nos importaría un poco, pero como es todo lo contrario, como es una jefa de estado que denuesta, que calumnia y que apoda, su opinión con respecto a nuestro relanzamiento, no importa realmente muy poco, muy poco”. Jorge Romero

Jorge Romero resta importancia a la opinión de Sheinbaum sobre el relanzamiento del PAN y reclama el Fonden

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el presidente nacional del PAN -de 46 años de edad- reaccionó a lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 20 de octubre.

Claudia Sheinbaum calificó el evento de relanzamiento del PAN como insensible ante la emergencia que se vive en Veracruz y otros estados tras las inundaciones que han dejado 78 muertos.

Tras restar importancia al comentario de Claudia Sheinbaum sobre el relanzamiento del PAN, Jorge Romero también atacó asegurando que “la presidenta es la insensible”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jorge Romero reprochó a Claudia Sheinbaum la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en medio de la problemática que se vive en Veracruz por las fuertes lluvias que azotaron el estado entre el 6 y el 9 de octubre.

“Es mucho más insensible haber desaparecido el Fonden -Fondo de Desastres Naturales- creo que eso fue mucho más insensible para la gente damnificada, y que no voy a lucrar pero ella, si”. Jorge Romero