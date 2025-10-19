Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, arremetió contra las alianzas en medio de la ruptura del Partido Acción Nacional (PAN), el cual anunció su relanzamiento este 18 de octubre de 2025.

A través de sus redes sociales, sentenció que “nunca fueron el camino las alianzas” con las que “tanto insistieron” los partidos de la vieja política y los poderes fácticos.

Las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez ocurren en medio de las críticas por parte de Morena, quienes acusaron a Movimiento Ciudadano de establecer una alianza con el PAN llamada “McPAN”.

El sábado 18 de octubre de 2025 se llevó a cabo el “relanzamiento del PAN” en el Frontón México, donde los panistas se comprometieron a poner fin a las alianzas y presentaron su nuevo logo de partido.

En respuesta, Jorge Álvarez Máynez señaló que las alianzas, además de no funcionar, estuvieron basada en una multimillonaria campaña, articulada de forma ilegal.

Ha quedado claro que el camino nunca fueron las alianzas en las que tanto insistieron los partidos de la vieja política y los poderes fácticos a través de una multimillonaria campaña, articulada de forma ilegal.

Además, Jorge Álvarez Máynez sentenció que, si se hubiera entendido a tiempo la inutilidad de las alianzas políticas, el equilibrio de poder seria distinto en México.

Finalmente, Jorge Álvarez Máynez depositó sus esperanzas en el futuro, con Movimiento Ciudadano como nueva alternativa política.