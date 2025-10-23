Tania Larios, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en CDMX, criticó al Partido Acción Nacional (PAN) luego de su “relanzamiento” en el cual señalaron que no harían alianzas, por lo que aseguró que “no están pensando en México”.

En se contexto, Tania Larios dijo que el PAN no está pensando en México y que romper alianzas solo le beneficia a Morena.

“Quien en estas condiciones quiere que vayamos separados, en número uno es Morena porque la competitividad que da la alianza es real… a quien más le resulta redituable que no haya una alianza es a Morena, pero no a la oposición… yo creo que esta decisión la tomaron mal los panistas porque no están pensando en México, están pensando en el PAN” Tania Larios. PRI CDMX

Tania Larios no descarta presiones de Morena contra el PAN

Tania Larios no descartó presiones de Morena contra el PAN pues señaló que en el pasado también las hubo para Alejandro Moreno y el PRI a fin de que no hicieran alianza.

Por ello dijo que en 2025 tienen que estar preparados para lo que viene en 2027, porque quieren mermar la representación de la oposición y darse mayor control.

Tania Larios: el PRI sabe sacrificarse e ir en alianza

Luego de decir que los panistas solo están pensando en el PAN, Tania Larios dijo que el PRI ha sabido sacrificarse y como ejemplo está que los candidatos en las pasadas elecciones fueron Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

Destacó que ellos tuvieron que hablar con sus candidatos y con sus liderazgos para dejarlos encabezar las candidaturas en beneficio de México.

“Quienes la intentan separar no es el PRI, porque el PRI sí sabe sacrificarse por este país… nos pintaríamos de azul y naranja si es necesario” Tania Larios. PRI CDMX

CDMX sí podría tener alianza entre PRI y PAN

Tania Larios, dirigente del PRI CDMX, dijo confiar en que los alcaldes electos por alianza apoyarían que esta siguiera pues de lo contrario lo único que podría conseguir la oposición es Benito Juárez.

En todo caso estarían en riesgo:

Miguel Hidalgo Cuauhtémoc Cuajimalpa Coyoacán

PRI se abre a alianza con Movimiento Ciudadano y crear el MacPRI

Tras decir “nos pintaríamos de azul y naraja si es necesario”, Tania Larios reiteró “que nos pinten del color que sea” para señalar que están abiertos a construir una alianza incluso con Movimiento Ciudadano y dar vida a la llamada alianza MacPRI.

“Haría todo, yo ya dije, que nos pinten del color que sea pero hay que sacar a Morena… si se trata de México no podemos estar diciendo que no” Tania Larios. PRI CDMX

Incluso señaló que ni Morena se puede dar e el lujo no aliarse con el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a pesar de ser los más fuertes.