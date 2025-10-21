El coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve, envío una advertencia al PAN, encabezado por Jorge Romero, en la que aseguró que tener una oposición fragmentada solo favorecerá a Morena.

Esto luego de que el PAN presentara una renovación de su imagen, en donde aseguraron que de cara a las elecciones 2027 ya no habrá más candidaturas en coalición con el PRI.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. (Facebook/PartidoAccionNacional)

Manuel Añorve acusa que división entre PRI y PAN solo favorecería a Morena

Tras el anuncio del Partido Acción Nacional (PAN), de no ir más con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones 2027, Manuel Añorve aseguró que esto solo beneficiaría a Morena.

De acuerdo con el dirigente del PRI en el Senado, una división entre los partidos de oposición solo representa más posibilidades para que Morena se quede con el triunfo en las urnas.

Manuel Añorve manifestó que si bien faltan dos años para dicho proceso electoral, es importante que los integrantes de oposición no estén divididos en la actualidad.

El priista detalló que si los partidos están fragmentados, resulta casi imposible formar un bloque que contengan a Morena.

Manuel Añorve reiteró que esta situación solo da más ventaja para que Morena vuelva a tener mayoría en las votaciones, aunque subrayó que la situación no quedaría en su partido .

Ello debido a que fue el PAN quien estaría decidiendo marcar distancia con el PRI, alejando la posibilidad de ir juntos nuevamente en alguna candidatura estatal.