El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció un giro histórico en la estrategia del blanquiazul al declarar el fin de las alianzas con otras fuerzas políticas y presentar el “relanzamiento del PAN”, un movimiento que busca recuperar su identidad y confianza ciudadana.

“Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Durante un evento en el Frontón México, lugar donde se fundó el partido hace más de 86 años, Romero anunció el relanzamiento del PAN afirmando que inicia una nueva etapa centrada en su independencia política.

PAN (ELG 2024)

Jorge Romero: El PAN apuesta por la ciudadanía y los colores del partido

Jorge Romero enfatizó que la única alianza válida para el partido será con los “auténticos liderazgos ciudadanos”, sin importar si militan o no en el PAN.

“Nuestra única alianza es con la gente libre, con la ciudadanía que quiere defender a México”.

El dirigente subrayó que esta estrategia marca el regreso al espíritu fundacional del partido: “apostarle todo al PAN” y reconstruir la confianza social sin depender de coaliciones externas.

Jorge Romero: Reformas internas y apertura total del PAN

Como parte del relanzamiento, el PAN implementará tres ejes de transformación:

Afiliación abierta y digital, eliminando la burocracia para facilitar el ingreso de nuevos militantes. Selección democrática de candidatos, sustituyendo designaciones por elecciones primarias, encuestas y voto ciudadano. Relevo generacional, que dará paso a nuevas voces y liderazgos dentro del partido.

Romero calificó este proceso como una “última llamada para la oposición”, asegurando que el actual régimen “ha destruido contrapesos” y utiliza la persecución política contra opositores y periodistas.

¿Quién asistió al relanzamiento del PAN? Jorge Romero anunció claves para la transformación

Cómo parte del relanzamiento del PAN, se dió cita este sábado 18 de octubre a las 10:30 am en el Monumento a la Revolución, desde salió un continente hacia el Ángel de la Independencia.

De acuerdo con la información, entre los asistentes al relanzamiento del PAN se encuentran: