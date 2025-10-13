Como parte de su relanzamiento a nivel nacional, el Partido Acción Nacional (PAN) convocó a una marcha para el sábado 18 de octubre de 2025, que partirá del Monumento a la Revolución.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, ya había adelantado este relanzamiento del partido a finales del mes de septiembre y aclaró que las costumbres y principios panistas se mantendrían.

Respecto a la movilización del sábado 18 de octubre, la diputada Kenia López Rabadán dijo busca fortalecer la presencia del partido en distintas entidades y visibilizar sus propuestas.

Kenia López Rabadán descarta fast track para la Ley de Amparo

PAN convoca a marcha por relanzamiento; movilización será el sábado 18 de octubre

Con el fin de “volver a ser el espacio donde las y los ciudadanos encuentran causas, esperanza y resultados”, el PAN ha anunciado su relanzamiento como partido en México.

A través de una publicación en redes sociales, el PAN dijo que México necesita una alternativa de partido que esté “comprometida con la verdad”, razón por la que se haría el relanzamiento.

La marcha por el relanzamiento del PAN se realizará el próximo sábado 18 de octubre y partirá a las 11:00 de la mañana del Monumento a la Revolución, rumbo al Ángel de la Independencia.