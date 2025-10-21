Ricardo Anaya denuncia que Enrique Peña Nieto destruyó su candidatura a la presidencia en las elecciones 2018 y se confió con AMLO, quien resultó electo presidente de México.

“Creo que es un error histórico el que cometieron, toman la decisión de destruir a la candidatura del entonces Frente por México, se despega López Obrador” Ricardo Anaya

En entrevista con Denise Maerker, Ricardo Anaya recuerda las elecciones 2018 por la presidencia de México y cree saber por qué Andrés Manuel López Obrador ganó.

Ricardo Anaya cree que Peña Nieto destruyó su candidatura y se confiaron con AMLO

Denise Maerker logró conversar con el senador Ricardo Anaya para hablar del relanzamiento del PAN y la necesidad que tiene el partido de recuperar la confianza de la sociedad.

Durante su conversación, Ricardo Anaya denunció que Enrique Peña destruyó su candidatura a la presidencia en 2018 lanzada por la coalición Por México al Frente.

Enrique Peña Nieto en PRI: Crónica del fin. (@vix / YouTube)

Ricardo Anaya puntualizó que asesores de Enrique Peña Nieto se confiaron con AMLO y terminaron dándole un gran poder y por eso ganó las elecciones 2018 con gran ventaja.

En su conversación, Ricardo Anaya reconoció que en ese momento su error fue que el PAN y el PRI se destruyeron, momento que AMLO aprovechó y alcanzó gran popularidad.

“Nos destruimos” Ricardo Anaya

Y es que Ricardo Anaya destacó que las encuestas previas Andrés Manuel López Obrador no se encontraba fuerte y se creía que podían ganar.

“Por diciembre del año previo las encuestas no tenían a López Obrador tan alto estaban en los treintas y ahí todavía se asumía que se podía ganar” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya cree que asesoraron mal a Peña Nieto y le dio poder a AMLO

En su conversación, Ricardo Anaya señaló que el gobierno de Peña Nieto se equivocó al tratar de destruir al candidato de PAN.

“Una decisión absurda que tomó el gobierno de usar todo el aparato del Estado para destruir al candidato del PAN” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya señaló que un grupo de asesores convenció a Peña Nieto de que José Antonio Meade podría ganar siempre y cuando el PAN caía a la tercera posición.

Es por ello por lo que lo atacaron, con el objetivo de que la gente del PAN terminará votando por Meade para que no ganará AMLO.

“Un grupo cercano de Peña lo convence de que Meade puede ganar y le dicen que es necesario que el PAN se vaya al tercer lugar para que toda la gente del PAN se vaya con Meade, porque no van a querer que sea López Obrador” Ricardo Anaya

Sin embargo se dan cuenta que los ataques contra Ricardo Anaya no funcionaron ya que no bajó su posición y Meade se fue al fondo. Lo único que consiguieron es que AMLO ganará mas adeptos, lo que terminó siendo clave para las elecciones 2018.