“Que no se vengan a lavar la cara”, dijo Alejandro “Alito” Moreno ante la ruptura PRI-PAN anunciada en días pasados.

“Es indecente, falaz y desleal tratar de utilizar al PRI para lavarse la cara los panistas”. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

El sábado 18 de octubre, el PAN presentó su relanzamiento en el que anunció no solo cambios y apertura para la ciudadanía, también la ruptura en alianza con otros partidos.

Los dirigentes nacionales de Morena y Movimiento Ciudadano habían expresado su decepción por este relanzamiento, aunque hasta el momento el PRI no se había pronunciado.

Alito Moreno (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“Se pandean y salen a quejarse”: reacción de Alito Moreno a la ruptura PRI-PAN

Fue en su programa de W Radio que Carlos Loret de Mola cuestionó a Alito Moreno sobre su reacción ante la ruptura PRI-PAN, recién anunciada: “Se quieren lavar la cara”.

“Otra cosa es lloriquear y maldecir al PRI, y salir a rogarle a Movimiento Ciudadano, eso no sólo es triste, es lamentable”. Alejandro Moreno, senador del PRI

Alito Moreno explicó que el PAN está utilizando al PRI para “lavarse la cara”, por lo que los blanquiazules no pueden acobardarse y echar la culpa a otros y callando en vez de enfrentarse a Morena.

Asimismo, culpó a Movimiento Ciudadano de la decisión del PAN en su ruptura, ya que apuntó que el partido naranja fue el factor de división en las elecciones de 2021 y 2024.

Ya que según Alito Moreno, Movimiento Ciudadano ha hecho un favor a Morena al hacer creer que como partidos individuales es la ruta para competir contra el oficialismo.

PAN rompe con el PRI y así fue la reacción de Alito Moreno (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Jorge Romero y Alito Moreno hablaron? Esto dijo el dirigente del PAN en ruptura con el PRI

Contrario a lo dicho por Alito Moreno, Jorge Romero, dirigente del PAN, también habló con Carlos Loret de Mola, sobre la ruptura con el PRI y descartó haber hablado con su homólogo.

Al respecto, Jorge Romero aseveró que continuarán en buenos términos con Alito Moreno y el PRI, ya que la oposición no debe ser tan “tonta” para pelearse entre ellos y seguir actuando en conjunto.

Sin embargo, el PAN ahora va a apostar por su partido, aunque a nivel estatal se han posicionado en contra, sin embargo, la decisión está tomada y en las elecciones no irán en coalición.