Durante la visita de trabajo en San Luis Potosí de este 15 de octubre, Claudia Sheinbaum anuncia la puesta en marcha de dos etapas de apoyo para los damnificados por la inundaciones en México.

Desde la zona de la huasteca, la presidenta de la República explicó que además de las acciones que realiza el gobierno estatal, el gobierno federal ya trabaja en sus respectivos programas de apoyo.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum adelantó las acciones de su administración para los damnificados por inundaciones en México, se van a dividir en dos etapas de apoyo y acá te contamos los detalles.

Claudia Sheinbaum anuncia que habrá dos etapas de apoyo para damnificados por las inundaciones

Ante las afectaciones provocadas por las lluvias ocurridas del 6 al 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se implementarán dos etapas de apoyo para los damnificados.

Abordada por medios de comunicación a su llegada a San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum señaló que además de las acciones del gobierno estatal, su administración ya prepara las acciones de ayuda.

Con respecto a ello, destacó que en este momento, los funcionarios de la Secretaría del Bienestar, se encargarán de llevar a cabo un censo casa por casa para evaluar la magnitud de los daños.

Una vez que se obtenga el balance de afectaciones por las inundaciones en México, refirió que se pondrán en marcha las dos etapas de apoyo para los damnificados que consisten en esto:

En la primera se realizarán acciones apoyo de limpieza en casas y calles

La segunda etapa de apoyo consiste en una ayuda económica que dependerá del daño que se evalúe

Aunado a lo anterior, Claudia Sheinbaum resaltó que se van a implementar acciones enfocadas en la rehabilitación de caminos, drenajes y demás infraestructura que se haya dañado y colapsado.

Inundaciones en México dejaron severos daños en San Luis Potosí

De los días 6 al 9 de octubre, el paso del huracán Prisicilla en combinación con otros fenómenos meteorológicos, provocaron lluvias torrenciales en la zona centro y bajío del país.

Derivado de las intensas precipitaciones, el estado de San Luis Potosí fue uno de los más afectados, debido a que se registraron severos daños como el caso de los presentados a continuación: