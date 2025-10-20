Luisa Alcalde, dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), criticó el “relanzamiento” del Partido Acción Nacional (PAN) pues dijo que son los mismos.

En sus redes sociales, la dirigente publicó una lista para demostrar que son “los mismos impresentables de siempre”.

Entre los nombres identificó a 29 personas, entre otros diputados, senadores e integrantes del PAN en estados.

Los mismos 29 de PAN que “relanzaron” al partido

En la lista de políticos del PAN que relanzaron al partido se encuentran:

Claudio X. González Jorge Romero Ricardo Anaya Marko Cortés Lorenzo Córdova Enrique Krauze José María Aznar Guadalupe Acosta Naranjo Cecilia Soto Enrique Vargas del Villar Enrique de la Madrid Noemí Luna Santiago Creel Kenia López Rabadán Margarita Zavala Germán Martínez Luis Felipe Bravo Mena Damián Zepeda María Eugenia Campos Teresa Jiménez Libia Dennise García Muñoz Ledo Mauricio Kuri Xóchitl Gálvez Santiago Taboada Fernando Canales Lía Limón Mauricio Tabe Manuel Gómez Morín Roberto Gil Zuarth Otros

PAN critica Morena en su “relanzamiento”

Durante el relanzamiento del PAN, convocado por su presidente nacional, Jorge Romero, este criticó que por acción de Morena, hoy en México se ha erigido un régimen.

Y es que señaló que “aquí estamos quienes sabemos que en el México de hoy se ha erigido un régimen, que cuando era una oferta electoral se vendían como una maravilla, como la solución a todos los problemas, como aquellos que iban a acabar con la inseguridad, con la falta de salud, con los que iban a aumentar la economía, y con los que iban a acabar con la corrupción en México”.

También criticó la mayoría artificial en el Congreso y que a pesar de ello no han logrado nada de lo que prometieron.