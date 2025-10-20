Luisa Alcalde, dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), criticó el “relanzamiento” del Partido Acción Nacional (PAN) pues dijo que son los mismos.

En sus redes sociales, la dirigente publicó una lista para demostrar que son “los mismos impresentables de siempre”.

Entre los nombres identificó a 29 personas, entre otros diputados, senadores e integrantes del PAN en estados.

Los mismos 29 de PAN que “relanzaron” al partido

En la lista de políticos del PAN que relanzaron al partido se encuentran:

  1. Claudio X. González 
  2. Jorge Romero 
  3. Ricardo Anaya
  4. Marko Cortés
  5. Lorenzo Córdova 
  6. Enrique Krauze
  7. José María Aznar
  8. Guadalupe Acosta Naranjo
  9. Cecilia Soto
  10. Enrique Vargas del Villar 
  11. Enrique de la Madrid
  12. Noemí Luna
  13. Santiago Creel
  14. Kenia López Rabadán
  15. Margarita Zavala
  16. Germán Martínez 
  17. Luis Felipe Bravo Mena
  18. Damián Zepeda
  19. María Eugenia Campos
  20. Teresa Jiménez 
  21. Libia Dennise García Muñoz Ledo
  22. Mauricio Kuri
  23. Xóchitl Gálvez 
  24. Santiago Taboada
  25. Fernando Canales 
  26. Lía Limón 
  27. Mauricio Tabe
  28. Manuel Gómez Morín 
  29. Roberto Gil Zuarth
  30. Otros

PAN critica Morena en su “relanzamiento”

Durante el relanzamiento del PAN, convocado por su presidente nacional, Jorge Romero, este criticó que por acción de Morena, hoy en México se ha erigido un régimen.

Y es que señaló que “aquí estamos quienes sabemos que en el México de hoy se ha erigido un régimen, que cuando era una oferta electoral se vendían como una maravilla, como la solución a todos los problemas, como aquellos que iban a acabar con la inseguridad, con la falta de salud, con los que iban a aumentar la economía, y con los que iban a acabar con la corrupción en México”.

También criticó la mayoría artificial en el Congreso y que a pesar de ello no han logrado nada de lo que prometieron.