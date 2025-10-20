Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) respondió a la presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa Alcalde, luego de decir que son “los mismos impresentables de siempre” y en una foto y lista exhibió a los panistas.

Triana dijo que realidad Morena en realidad es el viejo PRI y que tuvo su relanzamiento 2014, por lo que también mostró en una foto a una serie de personajes como:

Jorge Triana dice que morena tuvo su relanzmainto en 2014

Jorge Triana también llamó al partido que dirige Luisa Alcalde el Cártel de Morena y dijo que tras su relanzamiento en 2014 se han visto a las mismas caras de la matanza del 68, del alconazo, de Aguas Blancas, de Acteal, del fraude del 88, del Fobaproa y que ahora están en el gobierno.

De esta manera Jorge Triana respondió a Luisa Alcalde, quien se burló del “relanzamiento” del PAN este fin de semana y dijo que son “los mismos impresentables de siempre”.

En la foto de Luisa Alcalde que señaló son las mismas caras y acabaron con el azul y puso a:

Jorge Romero

Ricardo Anaya

Lilly Téllez

Santiago Taboada

Maru Campos

Xóchitl Gálvez

Federico Doring

Mariana Gómez del Campo

Lorenzo Córdova

Claudio X. González

Kenia López Rabadán

Guadalupe Acosta Naranjo

Santiago creel

Critican relanzmaiento del PAN

En otro momento, Luisa Alcalde había enlistado a 29 personas de los panistas participantes y dijo que pueden ser más entre senadores, diputados y otros personajes.

Claudio X. González

Jorge Romero

Ricardo Anaya

Marko Cortés

Lorenzo Córdova

Enrique Krauze

José María Aznar

Guadalupe Acosta Naranjo

Cecilia Soto

Enrique Vargas del Villar

Enrique de la Madrid

Noemí Luna

Santiago Creel

Kenia López Rabadán

Margarita Zavala

Germán Martínez

Luis Felipe Bravo Mena

Damián Zepeda

María Eugenia Campos

Teresa Jiménez

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Mauricio Kuri

Xóchitl Gálvez

Santiago Taboada

Fernando Canales

Lía Limón

Mauricio Tabe

Manuel Gómez Morín

Roberto Gil Zuarth

Otros

Ciro Gómez Leyva se suma a críticas por relanzamiento del PAN y destaca ausencias

Entre las críticas se encuentran la de Ciro Gómez Leyva al señalar que no hay liderazgos jóvenes, no existe un concepto nuevo para su renovación, se hizo con los que “perdieron calamitosamente” en 2018 y 2014 en referencia a Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez.

También criticó que se haya hecho sin los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox y sin figuras históricas como Diego Fernández de Cevallos.