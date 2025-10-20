Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) respondió a la presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa Alcalde, luego de decir que son “los mismos impresentables de siempre” y en una foto y lista exhibió a los panistas.
Triana dijo que realidad Morena en realidad es el viejo PRI y que tuvo su relanzamiento 2014, por lo que también mostró en una foto a una serie de personajes como:
- AMLO
- Adán Augusto López Hernández
- Manuel Bartlett
- Ricardo Monreal
- Marcelo Ebrard
- Saúl Monreal
- Américo Villarreal
- Miguel Ángel Navarro
- Lorena Cuéllar
- Layda Sansores
- Alfonso Durazo
- Julio Menchaca
Jorge Triana dice que morena tuvo su relanzmainto en 2014
Jorge Triana también llamó al partido que dirige Luisa Alcalde el Cártel de Morena y dijo que tras su relanzamiento en 2014 se han visto a las mismas caras de la matanza del 68, del alconazo, de Aguas Blancas, de Acteal, del fraude del 88, del Fobaproa y que ahora están en el gobierno.
De esta manera Jorge Triana respondió a Luisa Alcalde, quien se burló del “relanzamiento” del PAN este fin de semana y dijo que son “los mismos impresentables de siempre”.
En la foto de Luisa Alcalde que señaló son las mismas caras y acabaron con el azul y puso a:
- Jorge Romero
- Ricardo Anaya
- Lilly Téllez
- Santiago Taboada
- Maru Campos
- Xóchitl Gálvez
- Federico Doring
- Mariana Gómez del Campo
- Lorenzo Córdova
- Claudio X. González
- Kenia López Rabadán
- Guadalupe Acosta Naranjo
- Santiago creel
Critican relanzmaiento del PAN
En otro momento, Luisa Alcalde había enlistado a 29 personas de los panistas participantes y dijo que pueden ser más entre senadores, diputados y otros personajes.
- Claudio X. González
- Jorge Romero
- Ricardo Anaya
- Marko Cortés
- Lorenzo Córdova
- Enrique Krauze
- José María Aznar
- Guadalupe Acosta Naranjo
- Cecilia Soto
- Enrique Vargas del Villar
- Enrique de la Madrid
- Noemí Luna
- Santiago Creel
- Kenia López Rabadán
- Margarita Zavala
- Germán Martínez
- Luis Felipe Bravo Mena
- Damián Zepeda
- María Eugenia Campos
- Teresa Jiménez
- Libia Dennise García Muñoz Ledo
- Mauricio Kuri
- Xóchitl Gálvez
- Santiago Taboada
- Fernando Canales
- Lía Limón
- Mauricio Tabe
- Manuel Gómez Morín
- Roberto Gil Zuarth
- Otros
Ciro Gómez Leyva se suma a críticas por relanzamiento del PAN y destaca ausencias
Entre las críticas se encuentran la de Ciro Gómez Leyva al señalar que no hay liderazgos jóvenes, no existe un concepto nuevo para su renovación, se hizo con los que “perdieron calamitosamente” en 2018 y 2014 en referencia a Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez.
También criticó que se haya hecho sin los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox y sin figuras históricas como Diego Fernández de Cevallos.