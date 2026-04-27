La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que las elecciones de 2006 fueron fraude y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debió haber sido presidente en ese entonces.

Sheinbaum aseguró que de no haber existido el fraude electoral, la historia de México hubiera sido otra porque Felipe Calderón entregó a un país subordinado y violento por la guerra contra el narcotráfico.

Claudia Sheinbaum recuerda el fraude electoral a AMLO en 2006

En la mañanera del pueblo del 27 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum recordó el fraude electoral en 2006 al hablar de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico en su gobierno y cómo se permitió que Estados Unidos ordenara a México.

La mandataria argumentó que el gobierno de Felipe Calderón con el Partido Acción Nacional (PAN) fue de subordinación de Estados Unidos, cuando el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es “de iguales”.

“La época de [Felipe] Calderón, particularmente, la relación no era de iguales. La relación era de subordinación (...) fue un gobierno que llegó totalmente deslegitimado porque llegó con un fraude electoral, entonces trató de legitimarse frente al pueblo con la famosa guerra contra el narco (...) el resultado en más homicidios, más violencia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El revivir que Calderón llegó con un PAN “deslegitimizado” a la presidencia de México, revivió que si no se hubiera hecho fraude electoral en 2006 y AMLO hubiera sido el presidente, la historia hubiera cambiado desde ahí.

Incluso sostuvo que AMLO debió haber sido presidente en 2006 y que así no se le hubiera entregado a un México -hasta 2018- tras una guerra contra el narcotráfico y siendo menos que Estados Unidos.

“En 2006 en México hubo un fraude electoral. López Obrador debió haber sido presidente desde el 2006 y otro México hubiera recibido en 2018, que el que recibió en el 2018”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, recordó que al llegar AMLO a la presidencia de México, dejó claro que la relación con Estados Unidos iba a ser de iguales, “nosotros no somos menos, ellos no son más”.