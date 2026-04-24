La senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, acusó al PAN y al PRI de “blindar” a la gobernadora Maru Campos para evitar que comparezca por el ingreso de agentes estadounidenses en Chihuahua.

“Los diputados locales del PRIAN en Chihuahua protegieron a su gobernadora María Eugenia Campos, bloqueando la solicitud para que compareciera ante nuestro pueblo” Andrea Chávez

Según señaló Andrea Chávez en sus redes sociales, los diputados locales del PAN y el PRI buscarían impedir que Maru Campos explique por qué aceptó el ingreso de los agentes sin consultar al Gobierno de México.

Agentes muertos en Chihuahua pertenecía a la CIA (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Andrea Chávez acusa al gobierno de Chihuahua de violar la constitución mexicana

En otra publicación, Andrea Chávez acusó a la Fiscalía de Chihuahua de haber mentido sobre el ingreso de los agentes extranjeros, al señalar que los agentes mexicanos “solo les habían dado un aventón”.

También acusó a la gobernadora Maru Campos, pues tras ser cuestionada por la presencia de ambos agentes, sostuvo que el Ejército mexicano sí había sido informado de esto.

“Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara: el Gobierno de Chihuahua violó la Constitución mexicana”, sentenció Andrea Chávez en su publicación, acompañada por un extracto de la conferencia mañanera.

Un día antes del posicionamiento de Andrea Chávez, el Comité de Puntos Constitucionales del Senado había fijado que la comparecencia de Maru Campos y César Jáuregui ocurra el 28 de abril de 2026 a las 11:00 de la mañana.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (Maru Campos/ Facebook)

Comparecencia de Maru Campos en el Senado no es obligatoria

Pese a que existe una invitación formal, es de destacar que lo que aprobó el Senado no es una comparecencia obligatoria, sino una reunión de trabajo con Maru Campos y el gobierno federal.

En ese sentido, es una invitación no vinculante y no tiene consecuencias legales si no asiste.