La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respalda la postura federal de las desapariciones ante el informe de la ONU, así lo reveló su presidenta María Dolores González.

En entrevista con Gregorio Martinez, la presidenta de la CDHCM reconoció que el informe de la ONU tiene fallas metodológicas; exhortó a aprovechar la coyuntura y atender la desaparición en México.

Dolores González, presidenta de CDHCM, respalda postura federal de desapariciones ante informe de ONU

La CDHCM admitió que la resolución de la ONU contiene problemas metodológicos, lo cual justifica que las instancias gubernamentales hayan cuestionado ciertos aspectos del reporte.

María Dolores González destacó que el informe de la ONU deja claro que no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones.

Dolores González Saravia (Redes sociales)

Más allá de las controversias, la CDHCM señala que México le ha dado mucha importancia a las desapariciones cometidas por particulares y ve el informe de la ONU como una oportunidad para una “cooperación reforzada”.

Para redondear la respuesta del gobierno federal ante esta problemática, la CDHCM propone: