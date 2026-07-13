El gobierno de Baja California y Marina del Pilar Ávila Olmeda emitió un comunicado tras la filtración de un segundo audio en el que presuntamente negocia con el FBI.

En el mensaje, difundido el 13 de julio de 2026, la gobernadora de Baja California aclaró que se trata de fragmentos aislados de una conversación privada con individuos que nunca acreditaron ser agentes oficiales.

En ese sentido, Marina del Pilar Ávila aseguró que no existe ningún acto irregular que ocultar y que la cooperación mencionada corresponde únicamente a la coordinación institucional en materia de seguridad fronteriza.

Marina del Pilar Ávila: No existe ningún acto irregular que ocultar tras filtración de segundo audio

Tras la difusión del segundo audio filtrado por el periodista Héctor de Mauleón el 13 de julio de 2026, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió un posicionamiento para aclarar el contexto de dicha grabación.

Durante el programa de Carlos Loret de Mola se leyó el comunicado donde Marina del Pilar Ávila precisó que los audios corresponden a fragmentos aislados de una conversación privada.

La gobernadora Marina del Pilar (Cortesía)

De acuerdo con Marina del Pilar Ávila esta conversación la sostuvo con individuos que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses.

Señaló que estas personas plantearon escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran su supuesta representación de agencias de Estados Unidos.

Marina del Pilar afirmó que, durante ese encuentro, ella les indicó que cualquier asunto de naturaleza legal o judicial debía atenderse exclusivamente mediante las vías legales e institucionales correspondientes.

Pese a la controversia generada, Marina del Pilar aseguró encontrarse “tranquila” y con total disposición para aclarar cualquier situación ante las autoridades competentes, reiterando que no existe ningún acto irregular que ocultar.

Explicó que las referencias a la “cooperación” e “intercambio de información” mencionadas en el audio se refieren exclusivamente a la coordinación institucional de rutina que Baja California mantiene con autoridades de ambos países en materia de seguridad por su condición de estado fronterizo.

Subrayó que dicha colaboración se realiza siempre bajo un principio de comunicación y coordinación, pero nunca de subordinación hacia agencias extranjeras.

La gobernadora rechazó las versiones construidas por la prensa a partir de fragmentos editados y afirmó que continuará enfocada en su trabajo por el bienestar y la seguridad de las familias de su estado.

Filtran segundo audio de Marina del Pilar Ávila

Estas declaraciones surgen tras el segundo audio filtrado, difundido el 13 de julio de 2026 por el periodista Héctor de Mauleón.

En el audio se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en una conversación con un “agente especial” y un intermediario (identificado como asesor externo del FBI) discutiendo su situación legal en Estados Unidos.

La gobernadora afirma estar dispuesta a compartir información para llegar a un acuerdo, mencionando específicamente que puede revelar lo que escucha en las “mesas de seguridad” estatales.

“Estoy dispuesta siempre a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad” Marina del Pilar Ávila

Ante la advertencia de sus interlocutores sobre posibles acciones legales, la mandataria pregunta con preocupación: “¿Me están diciendo que me quieren llevar de extradición?”.

Marina del Pilar asegura haber sostenido ya varios encuentros con personal del FBI y del Departamento de Justicia, tanto en oficinas de San Diego como en la Ciudad de México.

Al plantearse una posible reunión con una procuradora, la gobernadora pone como condición no cruzar a territorio estadounidense ni acudir al consulado en Tijuana.