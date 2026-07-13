Claudia Sheinbaum alcanzó su nivel más alto de aprobación reciente con 74.2%, según la última encuesta de MetricsMx.

El repunte de la aprobación a la presidenta de México coincide con el sentimiento de orgullo nacional derivado de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pese a la derrota frente a Inglaterra.

La tendencia ascendente en las últimas semanas refleja confianza institucional y respaldo ciudadano, mientras que la desaprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene en mínimos históricos.

La encuesta MetricsMx también revela que la afición mexicana valora positivamente el esfuerzo del equipo.

Encuesta: Sheinbaum registra 74.2% de aprobación; 63.2% respalda a la selección mexicana (Redacción SDPnoticias)

Crecimiento constante en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una tendencia ascendente durante las últimas tres semanas de medición.

Mientras que el 24 de junio se ubicaba en un 70.6%, para el 1 de julio subió ligeramente a 70.9%.

Sin embargo, el salto más significativo se dio en la medición del 8 de julio, donde el 62.8% de los encuestados afirmó que aprueba “mucho” su gestión, llevando el total de aprobación al 74.2%.

Por su parte, la desaprobación se mantiene en su nivel más bajo de las últimas semanas, con un 19.1%.

Aprobación de Claudia Sheinbaum llega a 74.2% (Redacción SDPnoticias)

Este apoyo se ve respaldado por la confianza institucional. Al cierre de junio, el 50.9% de los ciudadanos manifestó confiar “totalmente” o “bastante” en la información y los dichos presentados por la presidenta.

Orgullo por la Selección Nacional y análisis de la derrota

A pesar de los resultados deportivos adversos en el Mundial 2026, el sentimiento de la afición mexicana es mayoritariamente positivo.

De acuerdo con el estudio realizado el 8 de julio, el 63.2% de los mexicanos afirmó que la actuación de la Selección Nacional le llenó de orgullo, mientras que un 15.7% se declaró satisfecho.

Al analizar las causas de la derrota frente a Inglaterra, la opinión pública se encuentra dividida:

24.8% lo atribuyó a malos cambios tácticos de México.

15.8% consideró que Inglaterra es simplemente mejor que México.

13.7% señaló al arbitraje como el factor determinante.

Al analizar las causas de la derrota frente a Inglaterra, la opinión pública se encuentra dividida (Redacción SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Las encuestas de MetricsMx consisten en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a adultos residentes en México por semana.

Los estudios utilizan un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), presentan un margen de error de +/-3.46% y cuentan con un nivel de confianza del 95%.