En redes sociales, la periodista española y colega de Jesús Cintora en “Malas Lenguas”, Marta Gómez Montero, se vincula a programas y medios como ESdiario, Telemadrid, Onda Madrid y 13TV.

La propia resume sus días con la frase: “Mas horas en Congreso y de campaña que en casa”.

Pero, ¿quién es ella? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién es Marta Gómez Montero?

Nacida en Galicia, al noroeste de España, Marta Gómez Montero es una periodista cuya voz tiene un fuerte peso en el análisis político español.

Actualmente es colaboradora del programa Malas Lenguas junto al comunicador Jesús Cintora, de 49 años de edad.

Marta Gómez Montero (@martagomezmontero_ / Instagram)

¿Qué edad tiene Marta Gómez Montero?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Marta Gómez Montero y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Marta Gómez Montero?

Se desconoce el estado civil de Marta Gómez Montero.

¿Qué signo zodiacal es Marta Gómez Montero?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Marta Gómez Montero y, por tanto, su signo zodiacal.

Marta Gómez Montero (@martagomezmontero_ / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Marta Gómez Montero?

Marta Gómez Montero tiene dos hijos cuyas vidas se mantienen en bajo perfil.

¿Qué estudió Marta Gómez Montero?

Marta Gómez Montero tiene una licenciatura en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela.

Marta Gómez Montero (@martagomezmontero_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado Marta Gómez Montero?

Marta Gómez Montero dio sus primeros pasos en el periodismo de la mano de la Televisión de Galicia (TVG).

Su carrera se consolidó con una de las radiofónicas más importantes de España como lo es Cadena SER, donde pasó 15 años cubriendo la crónica parlamentaria, el día a día del PSOE, los comités federales y las campañas electorales.

Ha colaborando con Onda Madrid, Antena 3, Telemadrid y Trece TV.

Participa habitualmente en ESdiario, donde cubre de forma habitual la actualidad del Partido Popular, el Gobierno y el Congreso.

Es colaboradora del programa “Malas Lenguas”.