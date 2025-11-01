Dolores González Saravia Calderón se perfila como la candidata más fuerte para ocupar el cargo de Nashieli Ramírez en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDMX).

Los diputados del Congreso de la CDMX han recibido un dictamen para aprobar que Dolores González Saravia sea designada como la dirigente de la Comisión de Derechos Humanos.

Pero ¿quién es Dolores González Saravia Calderón? Te decimos todo lo que se sabe de la candidata para dirigir la Comisión de Derechos Humanos en CDMX que podría ser elegida.

Dolores González Saravia (Yazmin Betancourt)

¿Quién es Dolores González Saravia Calderón?

María Dolores González Saravia Calderón tiene una larga trayectoria como activista y defensora de los derechos humanos, actualmente dirige la asociación civil Eutopía y Estrategia.

En el ámbito familiar, Dolores González Saravia, quien se perfila para dirigir la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, es hermana de Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos.

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos (Margarita González Saravia / X)

¿Qué edad tiene Dolores González Saravia Calderón?

Dolores González Saravia Calderón tiene 68 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Dolores González Saravia Calderón?

Dado que Dolores González Saravia Calderón nació el 7 de octubre de 1957, su signo zodiacal es Libra.

¿Dolores González Saravia Calderón está casada?

No hay información pública sobre el estado civil de Dolores González Saravia Calderón.

¿Dolores González Saravia Calderón tiene hijos?

Se desconoce si Dolores González Saravia Calderón tiene hijos

¿Qué estudió Dolores González Saravia Calderón?

La trayectoria académica de Dolores González Saravia Calderón es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Dolores González Saravia Calderón?

Dolores González Saravia Calderón cuenta con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos y ha destacado con su participación en asociaciones civiles.

De acuerdo con la información, Dolores González Saravia Calderón fue directora de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y fundó la “Escuela de Paz Nacional J’Tatik Samuel Ruiz” en esa organización.

Asimismo, Dolores González Saravia Calderón fundó Eutopía y Estrategia, donde dirige trabajos de análisis estratégico, formación en derechos humanos, mediación y construcción de paz en México.

Dolores González Saravia (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Dolores González Saravia, fuerte candidata a dirigir la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

María Dolores González Saravia, hermana de la gobernadora de Morelos, se perfila como una fuerte candidata para dirigir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDMX).

Los diputados del Congreso de la CDMX han recibido un dictamen para aprobar que Dolores González Saravia sea designada como la dirigente de la Comisión de Derechos Humanos.

Dolores González Saravia sería la candidata más fuerte de entre las ocho personas a elegir, en las que se encuentran:

Obtilia Eugenio Manuel

Carlos López López

Paolo Guiseppe Martínez Ruiz

Aldo Antonio Trapero Maldonado

Nancy Pérez García

Ángela María Guerrero Alcántara

Vilma Ramírez Santiago

De hacerse oficial, Dolores González Saravia tomará protesta ante el Congreso de la CDMX y dirigirá la Comisión de Derechos Humanos hasta el 7 de noviembre de 2029.