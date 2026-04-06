Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, afirmó que el informe de la ONU sobre los desaparecidos en México es una oportunidad de ayuda que no va en contra del Estado mexicano.

“Y México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa, la diputada mencionó que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada presenta una oportunidad para no ignorar ni descalificar los 132 mil 880 desaparecidos en México.

Agregó que la propuesta de llevar el informe a la asamblea general ONU refleja un problema profundo y persistente que se debe reconocer, ya que los 132 mil 880 desaparecidos como sus familiares esperan respuesta.

Informe de la ONU debe reconocerse como ayuda para desaparecidos en México: Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán hizo un llamado a no descalificar el informe de la ONU que, como organismo multilateral, tiene que ayudar a frenar el delito.

Asimismo, mencionó que México debe respetarlo como uno de los países que la integran.

ONU alerta por crisis de desaparecidos en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La diputada aseguró que el informe de la ONU presenta en realidad una oportunidad para que la crisis de desaparecidos sea atendida mediante mecanismos efectivos, así como la recepción de asistencia en la materia.

Ya que la situación de desaparecidos en México es urgente, por lo que es fundamental el tener investigaciones claras y sólidas para que las familias obtengan verdad y se radique la impunidad, aseguró Kenia López Rabadán.

La diputada aseguró que es muy difícil reconocer ante la ONU el referente negativo sobre México, que lidera las desapariciones bajo consideración de crimen de lesa humanidad.

Por lo cual, pidió que las desapariciones en México no se ignoren ni minimicen, ya que el informe de la ONU es un llamado de atención y una oportunidad para salir de la crisis y obtener respuestas.

Informe de la ONU también enfocaría crisis forense en México, apunta Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán también apuntó la crisis forense y la posibilidad de que el informe de la ONU presente un enfoque a los 72 mil restos sin identificar.

En este tenor, explicó que hay 20 mil restos más que la cifra vista por el Comité de la ONU en su visita de 2021, que se situaba en 52 mil 004 cuerpos.

Kenia López Rabadán agregó que la crisis forense va en aumento y es una cuestión urgente, ante el hallazgo de 4 mil 500 fosas clandestinas desde entonces, todo para dar dignidad a las víctimas.

Finalmente, López Rabadán recordó la enorme responsabilidad para con las víctimas, ya que muchos de los hallazgos, fueron localizados por los familiares de los propios desaparecidos.